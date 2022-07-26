▲ Ford 電皮書－目標 2026 年年產 200 輛電動車！

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除率先問世的 Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit 外，Ford 更預計在 2024 年於歐洲市場總共推出 9 款電動車。這將是自亨利福特（Henry Ford）將 Model T 車款實現流水線規模化生產的里程碑以來，Ford 在業務增長和價值創造方面迎來的前所未有的發展。





Ford 投入 70 億美元打造品牌最新電動車園區





Ford 與南韓電池生產商 SK Innovation 合資開發的美國田納西州電動車生產基地「Blue Oval City」以及肯塔基州電池工業製造園區「Blue Oval SK Battery Park」。Ford不僅投入了堪稱美國汽車製造商有史以來最大的一次性投資規模 70 億美元，同時「Blue Oval City」2025 年正式啟用後，更將成為 Ford 品牌史上最大、最新的產線工廠。「Blue Oval City」將成為未來F系列皮卡車及先進電池的生產重鎮，同時「Blue Oval SK Battery Park」電池工業製造園區更將垂直整合電池研發技術，藉此因應市場所需提供多元化的電池模組。完整的產業生態鏈建構，讓 Ford 目標可以有效控制最佳成本。





資源共享與研發動能





Ford 更針對組織結構進行調整，於 2022 年 3 月正式宣佈將旗下汽車業務正式拆分，將以專責燃油車業務的 Ford Blue，以及首重電動車相關營運的 Ford Model e 兩大獨立部門，整合品牌「燃油／電動」雙箭頭並行的發展策略。





即便業務拆分，但 Ford Blue 與 Ford Model e 仍會維持資源共享互惠的合作關係，在最新的規劃下，Ford Blue 將會持續優化現行的燃油車產品，降低造車成本，並應用既有的技術基礎，協助 Ford Model e 開發全新電動車。而 Ford Model e 在原有的電動車研發業務外，也會與 Ford Blue 共享車用軟體、互聯網等新創技術。





打造豐富電動車產品生態系





現階段而言，Ford 已有Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit 這 3 款橫跨乘用 SUV、皮卡車以及商用廂型車不同領域的先遣部隊。定位為性能電動 SUV 的 Mustang Mach-E，上市至今供不應求。Ford 預計在 2023 年將旗下電動車產能提高到 60 萬輛，這當中包含了 Mustang Mach-E 在北美、歐洲和中國的產量預計達到每年 27 萬輛，將會是 2021 年產量的 3 倍，以回應市場需求。





電動皮卡 F-150 Lightning 除了在 2021 年 5 月正式接單時，創下 48 小時內接單近 4.5 萬張的驚人紀錄，截至 2022 年 4 月下旬F-150 Lightning 正式生產以來，Ford 已接獲 20 萬輛的爆量訂單，為了因應強勁的需求，必需努力將 F-150 Lightning 產能提高 3 倍至每年 15 萬輛。





電動商用車市場新星 E-Transit，已經獲得超過 300 多家企業與政府單位等客戶超過 1 萬輛的訂單。Ford 為提供企業客戶更全面性的服務，除了持續拓增的多樣車型延伸、聯網服務等，也額外提供 Ford Pro Power 車載發電機以及 Ford Pro Charging 充電系統等配置，讓企業客戶在一站式解決方案下，加速轉型為電動車隊。





推出符合市場需求的全新電動車以外，也期望在有效降低開發成本的首要前提下，打造出更為豐富的產品生態系。根據已發布的時程表，Ford 預計在 2026 年全球挑戰年產電動車超過 200 萬輛的目標，相當於全球銷量的三分之一，並預計到 2030 年進一步提升到全球銷量的一半；當中已成電動車銷售重鎮的歐洲市場，自然也是 Ford 積極佈局的核心關鍵，與此呼應的作為包含：宣布將在 2024 年於歐洲市場再推出 7 款全新電動車，除了中型跨界電動 CUV、運動型電動 CUV 以及 Puma 電動版等 3 款全新作品，Ford 也瞄準未來運輸物流業者轉型趨勢，計畫進一步推出 Transit Courier、Tourneo Courier、Transit Custom、Tourneo Custom 共計 4 款的電動新車。



