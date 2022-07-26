晚年下海拍AV！日本傳奇女星逝世 島田陽子享壽69歲
日本傳奇女星島田陽子出道52年，代表作有《假面騎士》、《白色巨塔》、《砂之器》等，還以美劇《幕府大將軍》勇奪金球獎最佳女主角獎，在57歲時宣布進軍AV界，演藝生涯可說是精彩，不料在昨（25）日傳出於醫院病逝，享壽69歲。
根據外媒報導，島田陽子生前對抗大腸癌多年，近年來身體每況愈下，25日在東京某家醫院嚥下最後一口氣，享壽69歲。據悉，她在生前曾預約過「宇宙葬」，指將裝有骨灰的膠囊發射到外太空，而島田陽子曾表示：「活著的時候恐怕上不了太空，死後能去的話感覺很浪漫。死了之後還能有所期待，我覺得很美好。」另外，知情人士還透露，之後將會舉行「告別會，開放親朋好友送她一程。
島田陽子一生精彩，17歲踏進演藝圈，在《續.冰點》飾演女主角創下高收視，也因此爆紅，後續參與《砂之器》、《犬神家的一族》、《假面騎士》、《白色巨塔》等都有不錯的表現，其中她在27歲時主演美劇《幕府大將軍》擔任女主角，也讓她榮獲金球獎最佳女主角，成為日本影劇奔向國際的先驅，被封為「國際女優」。
成名後一舉一動都被放大檢視，她在1988年被拍到與已婚歌手密會，被傳出不倫戀引起風波。在1992年推出全裸寫真集《Kir Royal》創下50萬本驚人銷售，更在57歲時轉戰AV界，在當時拋下震撼彈。