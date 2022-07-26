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晶圓代工慘跌！台股終場下挫129點　生技、觀光逆勢抗跌

▲台北股市今（26）日開低走低，終場跌129點，收在14806點，跌幅0.87%，成交金額僅1833.39億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（26）日開低走低，終場跌129點，收在14806點，跌幅0.87%，成交金額僅1833.39億元。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-26 14:09:39

美股25日收盤漲跌互見，道瓊指數與標普500小漲0.1至0.2%，那斯達克指數跌幅0.43%，台北股市今（26）日開低走低，終場下跌129點，收在14806點，跌幅0.87%，成交金額僅1833.39億元；權值股台積電終場下跌4.5元，收在495元；今日晶圓代工雜音不斷，車電股反彈受阻；逆勢抗跌族群則有生技、觀光、食品、金融股。

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美股道瓊上漲90.75點，漲幅0.28%，收在31,990.04點；那斯達克下跌51.45點，跌幅0.43%，收在11,782.67點；標普500上漲5.21點，漲幅0.13%，收在3,966.84點；費城半導體下跌17.38點，跌幅0.61%，收在2,825.03點。

台北股市今（26）日表現是亞股中最弱，日經指數跌約0.23%，韓股、陸股則皆呈上漲態勢。台股開低走低，午盤一度跌逾180點，尾盤跌幅收斂，終場下跌129點，收在14806點，跌幅0.87%，成交金額僅1833.39億元，大盤量縮跌破五日線。

晶圓代工雜音不斷，造成台股弱勢，權值股台積電終場下跌4.5元，收在495元，盤中最低一度回測到491元。聯電集團慘跌，盛群終場大跌逾7%，聯電跌逾4%，聯陽、欣興、原相跌逾3%，矽統、智原、宏齊跌逾2%，聯傑跌逾1%。

電子股轉弱，連帶車電股反彈受阻，明泰、淩通、新唐、金雨終場下跌超過6%，茂達、美琪瑪、康普跌逾3至5%；光學鏡頭同樣一片綠油油，揚明光打入跌停板，佳淩、聯一光、先進光、新鉅科跌約3至6％；鋼鐵股也疲弱，中鋼中鴻陷貼息窘境，分別下跌1.24%和3.28%。

今日逆勢抗跌的則有生技醫療股，像是豪展、佰研、合世強攻漲停，明達醫、太景*-KY漲逾9%，觀光概念股的海灣同樣亮燈漲停，夏都、五福、亞都、山富漲約2至4%，食品類股的卜蜂、天仁、宏亞漲逾2%，泰山、安心漲逾1%，金融股的王道銀行、中信金、上海商銀、第一保皆漲逾1%，開發金則漲約1%內。

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