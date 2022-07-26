晶圓代工慘跌！台股終場下挫129點　生技、觀光逆勢抗跌

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台北股市今（26）日表現是亞股中最弱，日經指數跌約0.23%，韓股、陸股則皆呈上漲態勢。台股開低走低，午盤一度跌逾180點，尾盤跌幅收斂，終場下跌129點，收在14806點，跌幅0.87%，成交金額僅1833.39億元，大盤量縮跌破五日線。
晶圓代工雜音不斷，造成台股弱勢，權值股台積電終場下跌4.5元，收在495元，盤中最低一度回測到491元。聯電集團慘跌，盛群終場大跌逾7%，聯電跌逾4%，聯陽、欣興、原相跌逾3%，矽統、智原、宏齊跌逾2%，聯傑跌逾1%。
電子股轉弱，連帶車電股反彈受阻，明泰、淩通、新唐、金雨終場下跌超過6%，茂達、美琪瑪、康普跌逾3至5%；光學鏡頭同樣一片綠油油，揚明光打入跌停板，佳淩、聯一光、先進光、新鉅科跌約3至6％；鋼鐵股也疲弱，中鋼中鴻陷貼息窘境，分別下跌1.24%和3.28%。
今日逆勢抗跌的則有生技醫療股，像是豪展、佰研、合世強攻漲停，明達醫、太景*-KY漲逾9%，觀光概念股的海灣同樣亮燈漲停，夏都、五福、亞都、山富漲約2至4%，食品類股的卜蜂、天仁、宏亞漲逾2%，泰山、安心漲逾1%，金融股的王道銀行、中信金、上海商銀、第一保皆漲逾1%，開發金則漲約1%內。