快訊／本土確診+24790！死亡個案增37人　境外移入281例

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南(各12例)、新加坡(11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,617,978例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,139,708例排除)，其中4,472,755例確診，分別為18,950例境外移入，4,453,751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,686例COVID-19死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、臺北市1,009例、臺中市843例、高雄市785例、臺南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、臺東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。