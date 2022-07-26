巷仔內／躺2個月腳麻了？蔣萬安千歲競選團隊缺亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
不料，等到陳時中7月18日被民進黨正式提名時，蔣萬安僅公布了一位議題小組召集人及一位副發言人的人事，才會被媒體形容蔣萬安的選戰打成「躺平族」。挨打了之後，蔣萬安才趕緊找林奕華擔任競選總部總幹事，也才急急忙忙找來立委李貴敏、李德維擔任發言人，並且以「擠牙膏式」的方式，一天擠出一點新人事，好回應外界對於「躺平」的負面印象。
昨日公布的競選團隊名單，除已知的由立委林奕華擔任競選總部總幹事、立委費鴻泰及賴士葆擔任副主委，比較大的亮點是，由過去跟台北市副市長黃珊珊走得比較近的資深議員陳永德擔任競選總部執行總幹事，破除「拔樁說」。
而後援會榮譽總會長找來前台北市議會議長吳碧珠擔任，其餘各區後援會總會長多是找前立委擔任，包括蔡正元、潘維剛以及羅淑蕾，被網友戲稱為「老人名單」，不受年輕人、中間選民青睞。至於發言人名單則是中規中矩，資深立委、中生代與年輕世代兼具。
在一連串的人事公布後，其實蔣萬安的競選團隊也尚未完備，缺了競選總部主委及榮譽主委，外傳可能由前台北市長候選人丁守中及前台北市長郝龍斌擔任，不過，至今沒有公佈，不知道是蔣萬安有其他考量，還是人選搞不定？
蔣萬安過去一直想走中間路線，與國民黨保持距離、盡量撕下國民黨的傳統標籤，但從蔣萬安公布的競選團隊人事可見，蔣萬安終究得考慮到現實選戰的情勢，回防基本盤，否則若蔣萬安堅持走過去的路線，不但流失基本盤，也得不到中間選民的青睞，最後恐是兩頭空，得不償失。
面對年底三腳督情勢，對藍營而言是艱難的一仗，在蔣萬安競選團隊大致底定後，期待蔣萬安能拿出選市長的態度，揮別佛系及躺平打法，成為藍營稱職的母雞。