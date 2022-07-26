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姊傻傻鼓勵妹妹追愛！結果當了老公小三　2人機艙活春宮

▲劇中，李成宰（左）不斷外遇背叛宋玧妸。（圖／東森）
▲劇中，李成宰（左）不斷外遇背叛宋玧妸。（圖／東森）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-26 13:47:50

由宋玧妸、李成宰、全昭旻、黃燦盛主演的懸異韓劇《女王的家》，講述一個不知道丈夫出軌的女人，在不知情的狀況下與第三者成為密友，還支持她和丈夫的戀情，一連串情愛糾葛的故事，隱喻豪門婚姻不為人知的辛酸血淚。

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▲劇中，全昭旻（右）成為宋玧妸閨蜜卻是別有目的。（圖／東森）
▲劇中，全昭旻（右）成為宋玧妸的閨密卻是別有目的。（圖／東森）
宋玧妸劇中飾演財團千金「韓善珠」，她看似擁有眾人稱羨的婚姻，但丈夫申明燮（李成宰 飾）卻不斷出軌，宋玧妸在不知情的狀況下，竟全力支持全昭旻飾演的「尹美蘿」和老公的不倫戀，這也是宋玧妸繼《優雅的朋友們》再度詮釋有關家庭與外遇的勾心鬥角題材。

劇中李成宰看似全心投入工作，背地卻與全昭旻有不倫關係，出差時更利用時間相會，雖然兩人約定一年後結束這段關係，但全昭旻卻以死相逼，讓宋玧妸想起妹妹當年為情所困而感到不捨，便對全昭旻說：「用偷的也好用搶的也好，成為那個男人的妻子吧！」此舉卻讓兩人關係無法結束，甚至更加緊密。

全昭旻變身惡女「尹美蘿」，劇中她自小父母雙亡，對向她伸出援手的李成宰傾心，兩人不僅在機艙上演活春宮，還有不少背部與側身裸露畫面，展現不同以往的形象。戲裡全昭旻計畫性地接近宋玧妸，兩人成為無話不談的好姊妹，她故意在言談中透露線索，令宋玧妸對老公心生猜疑，心機頗為深重。而後宋玧妸目睹老公激吻小三，從猜忌、試探到震驚、憤恨，與全昭旻正面對決，大飆演技令觀眾驚豔。

2PM燦盛去年底閃婚，近日升格人父，他透過公司回應：「妻子順利生下女兒，母女都很健康平安。」粉絲們紛紛獻上祝福。燦盛在《女王的家》飾演宋玧妸同父異母的弟弟「韓正元」，是個積極向上且溫暖的人，很信任並依靠姊姊，為了姊姊願意做任何事。這是燦盛退伍後的首部作品，得知他接下這類題材的電視劇，2PM團員大感意外，燦盛表示希望透過新的戲劇類型，展現有別以往的魅力。《女王的家》27日晚8點在東森戲劇台首播。

▲黃燦盛近日升格當爸，《女王的家》是他退伍後的首部作品。（圖／東森）
▲黃燦盛近日升格當爸，《女王的家》是他退伍後的首部作品。（圖／東森）

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