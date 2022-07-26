iPhone+Apple Watch長輩實用術！「5大功能」幫爸媽設定

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幫長輩換手機之後，首要就是先調整「字體大小」，調整成最佳的瀏覽模式。同時也能「減少透明度」與「降低白點值」藉此降低鮮豔色的彩度，減少對眼睛的負擔。
設定方式：設定>輔助使用>顯示與文字大小」滑動下方級距選擇，若字體仍不夠大，可點選頁面上方「更大的輔助使用字體大小」
2.分享《健康》App
長輩的iPhone手機內的《健康》App開啟「分享」功能後，自己的 iPhone上就能隨時看到長輩健康的相關紀錄，包含運動、行動能力資料、心率，有任何的即時更新都能馬上收到通知。
設定方式：進入《健康》App，點擊下方的「分享」即可開啟，最多可以和 5 位對象分享。
3.iOS 16加入「用藥」提醒
9月全新的 iOS 16 即將上線，其中全新「用藥」功能也一併登場，長輩如果有慢性病需長期服用不同、多種藥物，就能替他們將藥物記錄在健康裡，設定每項藥物的劑量與時間提醒，搭配戴在手腕上的 Apple Watch 震動與聲音提示，提醒長輩準時用藥。
4.整理成「數位錢包」
老爸爸習慣把重要的東西夾在皮夾內，皮夾內一堆信用卡、會員卡，但其實設定到 iPhone 「錢包」App 內，就能輕量化皮夾負擔，同時「疫苗卡」也能申請數位疫苗加入錢包，如果需要秀出小黃卡，手機內就能出示。
設定方式：錢包>點＋>輸入Apple ID>選擇卡片類別>拍照或是手動輸入卡片資訊。
5.Apple Watch 設定「SOS緊急服務」
Apple Watch SE、Series 4和後續機型可以在嚴重跌倒時發揮偵測功能，震動或發出警示聲，確認使用者的後續狀況，Apple Watch 偵測沒有動作長達 1 分鐘，會開始計時 30 秒，同時輕點您的手腕並發出提示聲。提示聲會越響越大，讓附近的人能聽見， 如果不想撥打緊急服務電話，請點一下「取消」， 倒數結束後，Apple Watch 會自動聯絡緊急服務電話。
設定方式：在 iPhone 上打開 《Apple Watch》 App>我的手錶>SOS 緊急服務>開啟「跌倒偵測」