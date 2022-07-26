余天驚傳小中風！夏季也好發　醫：「這件事」千萬要注意

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台大醫院神經部主治醫師、台大醫學院神經科教授鄭建興指出，腦中風發生過程非常急促，除了可能造成嚴重神經功能障礙，在急性期甚至可以導致死亡。腦中風主要是因為腦血流受阻，無法供應腦部氧氣需求，而發生腦功能障礙，長期入列國人十大死因之一，因中風失能，每10個有2個會癱瘓臥病在床，10個有5個需要照顧，10個有7個無法再從事原有的工作。
鄭建興說，通常年紀越大越容易出現中風症狀，而三高患者、凝血異常、肥胖、抽菸、缺乏運動也可能增加罹患風險。一個簡單的判定準則是「微笑、舉手、說你好」，透過微笑可以觀察患者面部表情、臉部兩側是否對稱，舉手可以觀察是否會無力下垂，說你好則是觀察患者講話會不會不清楚，一旦有上述三大症狀之一，就該立即送醫治療。
中風五大警示預兆
1.突然頭暈不平衡及走路困難
2.突然臉部半側手或腳無力或麻木
3.突然一眼或兩眼視力模糊
4.突然不明原因頭痛
5.突然意識混亂言語表達困難或理解障礙
如何防範中風
1.40歲以上建議每3年進行1次健康檢查，65歲以上長者建議每年1次。
2.減少食用油或油煎的食物。
3.高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病患者必須遵照醫囑，按時服藥、 複診，絕對不可以任意停藥或增 減用藥的劑量。
4.每周運動 3 次，每次運動 30 分鐘以上並且心跳數達每分鐘 130 下為原則。