死亡新增37例個案！40多歲男未接種疫苗　發病3天後逝世

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截至目前國內累計14,617,978例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,139,708例排除)，其中4,472,755例確診，分別為18,950例境外移入，4,453,751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計8,686例COVID-19死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、臺北市1,009例、臺中市843例、高雄市785例、臺南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、臺東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。