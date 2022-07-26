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死亡新增37例個案！40多歲男未接種疫苗　發病3天後逝世

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例為40多歲男性，皆沒有接種過疫苗，分別在發病2、3天後過世。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例為40多歲男性，皆沒有接種過疫苗，分別在發病2、3天後過世。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 14:17:48

中央流行疫情指揮中心今天（26日）表示，本土新增37例雨王個案，創下5/17以來新低，醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡案例中，有2例為40多歲男性，過去均患有中風、糖尿病、癌症等慢性病史，沒有接種過疫苗，分別在發病2、3天後過世。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。

截至目前國內累計14,617,978例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,139,708例排除)，其中4,472,755例確診，分別為18,950例境外移入，4,453,751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,686例COVID-19死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、臺北市1,009例、臺中市843例、高雄市785例、臺南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、臺東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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