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用電負載預測失真？經濟部：另規劃備轉容量因應高溫

▲近日用電頻頻創高，經濟部今（26）日說明，有另外規劃備轉容量，因應極端炎熱及汽電共生減發且增用電力的問題。（圖／NOWnews資料照）
▲近日用電頻頻創高，經濟部今（26）日說明，有另外規劃備轉容量，因應極端炎熱及汽電共生減發且增用電力的問題。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-26 14:40:30

經濟部能源局日前公布長期電力供需報告，當中預估 2023 年最高尖峰負載為 4,064 萬瓩，而近日最高尖峰負載卻已來到 4,074 萬瓩，外界質疑預測失真，對此，經濟部今（26）日說明，電力供需必然有相關偶發情況，因此有另規劃備轉容量，因應極端炎熱及汽電共生減發且增用電力的問題。

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近日用電頻頻創高，針對電力負載大增超越預測一事，經濟部稍早回應，長期電力供需報告是以平均成長的概念，考量經濟成長、重大投資等因素，所做的預測模式，但電力供需必然有相關偶發情況，因此有另規劃備用（備轉）容量，以因應例如近期的極端炎熱及汽電共生減發且增用電力的問題。

經濟部說，尖峰用電雖超越預期突破新高，但因日照佳、天氣炎熱時，光電表現同樣更佳，以22日為例，白天瞬時尖峰負載雖高達4,074.8萬瓩，但太陽光電最大時供電超過500萬瓩，已經是核二1號機容量5倍，使日間備轉容量率仍達到10.3%，維持綠燈。

至於為何近日超過電力負載預測，經濟部則表示，主要因素有兩個，首先是氣溫異常炎熱，冷氣用電大幅增加，根據台電資料，22日光是低壓用電，就比去年尖峰日（7月27日）增加69.4萬瓩。

第二，則是國際燃料價格大幅高漲，導致民間汽電共生業者不僅減少發電，還增加向台電購電，同樣以22日為例，民間發電同樣較去年尖峰日減發105.2萬瓩，另外還多用台電的電12.5萬瓩，增加負載、減少備轉容量。

經濟部坦言，若考量這上述兩種因素的差額，事實上與長期供需報告及近日超高負載的落差相去不遠。

另外，經濟部補充說道，為因應再生能源時代來臨，強化夜尖峰供電能力，台電試辦調整時間電價鼓勵大用戶推動挪移製程，由供電資料顯示，已經有效抑低夜尖峰約50萬瓩，也因為製程挪移至太陽光電充沛的日間，則使日尖峰負載增加約40萬瓩，因為是試辦，所以尚不在原先的預測模型中，新的年度供需預測時則會就試辦結果納入預測公式考量。

經濟部表示，雖然日尖峰因炎熱大幅增加用電，導致突破歷史新高，但近來太陽光電裝置量已達8.8GW左右，於炎熱時的尖峰發電實績，都超過500萬瓩，是核二1號機容量5倍、核四1號機的3倍多，更凸顯若沒有努力建置光電，特定人士期待的重啟核四，也完全不足以因應電力需求大量增加的情況，才真的會造成缺電。

經濟部指出，此次資源報告已揭露未來電力規劃的方向，將以增強夜間尖峰供應能力為重點，依最新發布的長期電源開發方案，未來將加強夜間需求管理措施，例如時間電價尖峰時段挪移，以及需量反應措施調整等，同時新增燃氣機組預估2022至2028年間燃氣機組仍將淨增加1,697萬瓩（已扣除屆齡除役容量），再加上儲能及抽蓄、慣常水力的搭配使用，持續增加夜間供電能力。

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