爛尾撞呆帳！中國「一帶一路」惡果反撲　經濟殖民栽跟斗

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然而根據紐約智庫「榮鼎諮詢」（Rhodium Group）估計，包含亞洲、非洲和拉丁美洲多個參與一帶一路國家經濟及財政急速惡化，自2001年以來不少國家要求貸款減免協商，包含註銷、延期付款、降低利率等，總額預估高達1180億美元（約新台幣3.5兆元）。
不僅無法順利拿回貸款，近來中國也發現自己正自食債務陷阱惡果，被捲入必須提供緊急援助的惡性循環當中，否則國際聲譽將遭重挫，落實北京債務外交的野心；為了防止窮國債務崩潰，美國威廉瑪麗學院「AidData」實驗室發現，中國內部設有機構負責提供百億美元的援助貸款，分別投注包括巴基斯坦、阿根廷、白俄羅斯、埃及、蒙古、奈及利亞、土耳其、烏克蘭和斯里蘭卡等還債能力低下的國家。
然而，這些國家還債能力低下是眾所皆知，包含被標準普爾、穆迪等機構信用評比為「垃圾級」，中國努力幫助他們償還舊貸款、避免評等遭下調的結果，從斯里蘭卡身上來看只能說是白費工夫，最終仍讓外界開始聚焦中國透過一帶一路對窮國經濟殖民所爆發的惡果。
《金融時報》報導中也引述北京一名高級政府顧問的說法，坦言北京被迫重新思考一帶一路倡議的戰略價值，更強調在全球經濟風險上升的情況裡，這些對開發中國家的大量投資事實上根本不具商業價值，而是一種資本外流，加上以非洲為首的許多一帶一路國家經濟前景急遽惡化，北京方面必須更加謹慎才能行動。
習近平去年11月在一帶一路座談會上其實也強調了謹慎的重要性，提到要將「小而美」的項目作為對外合作優先項目，並且要做到「危地不往、亂地不去」，要求一帶一路倡議能「全面強化風險防控，提升安全保障水準」，不過如今國內爛尾風暴不斷，海外呆帳風險恐怕更加力不從心。