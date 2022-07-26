賓士男爆衝撞路樹！女郵差遭擊倒 車內驚見78包毒咖啡
台北市愛國東路今（26）日11點多發生一起車禍，一台賓士疑似為了超車變換車道，突然失控撞上前方小客車，再衝撞上人行道，並波及到正在人行道送信的女郵差，所幸並無大礙，不過警方到場協助傷者送醫後，竟在賓士車上發現78包含有安非他命成份的毒品咖啡包。
警方表示，今天上午11點多，24歲的陳姓駕駛載著24歲的任姓男子、26歲的王姓女子，行經台北市愛國東路時，為了超車右切車道，不慎撞上前方正在停等紅綠燈的74歲蔡姓男子，整台車暴衝失控衝上人行道，隨後再撞上路邊正在送信的58歲楊姓女郵差，所幸楊女僅有手腳擦挫傷、意識清楚，警消到場後，送往台大醫院包紮傷口。
警方指出，警方對3名駕駛進行酒測，最後酒測值均為0，不過在車上搜出78包咖啡包，勘驗後發現有安非他命毒品反應，陳男與任男均有毒品前科，目前將3人帶回派出所偵訊，以釐清毒品來源，並了解是否有吸毒駕車而導致車禍。
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