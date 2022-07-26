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男山區溫室種大麻！以高山蔬菜掩護被警識破　查獲1410株

▲陳姓男子在山區搭蓋溫室種植大麻，為躲避查緝，還以種植高山經濟作物方式掩護。（圖／竹山分局提供 中央社記者吳哲豪傳真 111年7月26日）
▲陳姓男子在山區搭蓋溫室種植大麻，為躲避查緝，還以種植高山經濟作物方式掩護。（圖／竹山分局提供 中央社記者吳哲豪傳真 111年7月26日）

中央社

2022-07-26 16:06:35

（中央社記者吳哲豪南投26日電）南投縣警察局竹山分局日前破獲販毒集團；警方指出，陳姓男子在山區搭蓋溫室種植大麻，為躲避查緝，種植高山經濟作物方式掩護，員警逮捕陳男，起出1410棵大麻植株，依法送辦。

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南投警局竹山分局今天發布新聞指出，日前接獲情資指有販毒集團在山區種植大麻出售牟利，警方循線查出陳姓男子涉有重嫌，於是組成專案小組持檢察官發出搜索票前往溫室搜索，當場在陳男承租的果園溫室查獲1410棵大麻植株及電子磅秤等證物。

警方指出，陳男曾在山區務農，在山區一間鐵皮屋架設溫室，利用種植高山經濟作物作為掩護，在溫室內栽種大麻種子，等候植株成熟後販賣牟利，陳男另在鐵皮屋外架設多支攝影機，隨時監控戶外的一舉一動。

警方表示，陳男詢後，全案依毒品危害防制條例罪嫌移請南投地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110726

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
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