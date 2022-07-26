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特企／外食族救星！熱門健康機能茶排行出爐

▲根據網路溫度計調查，前三名機能茶為外食族避免高油高鈉的第一選擇，不僅能促進新陳代謝還能幫助排便順暢，而最受歡迎機能茶由葡萄王康普茶奪下冠軍。（圖／翻攝自IG@fei___fe___i）
▲根據網路溫度計調查，前三名機能茶為外食族避免高油高鈉的第一選擇，不僅能促進新陳代謝還能幫助排便順暢，而最受歡迎機能茶由葡萄王康普茶奪下冠軍。（圖／翻攝自IG@fei___fe___i）

本報訊

2022-07-26 17:47:38

大部分忙碌的上班族，早已習慣三餐外食，而多數的餐點都很難避免高油高納，尤其蔬果纖維攝取也大大不足，不僅需要幫助新陳代謝，累積在體內的負擔也越來越大！而現今國人越來越重視飲食健康，超商隨處可買的「機能茶」，便成為許多外食族與上班族減輕罪惡感與幫助身體代謝的一大王牌了！這次就透過《DailyView網路溫度計》與《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，市面上最受歡迎的瓶裝機能茶有哪些吧！

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析發現，外食族與上班族網友們最重視的就是健康以及身體的代謝，然而在忙碌的生活中要抽出時間來培養運動習慣，對許多人來說是件難事，於是從飲食來攝取營養、幫助新陳代謝，就是眾多消費者最有意願的做法，這也呼應為什麼在各大通路都買得到的「機能茶」，已然成為忙碌工作與天天外食的民眾最倚賴的健康飲品了！

透過《DailyView網路溫度計》調查，最受歡迎的十大「機能茶」幾乎由紅、綠茶與「康普茶」包辦！像是第四名主打添加茶花抽取物清、清爽解膩的「黑松茶花綠茶」，以及第三名去年底推出的「每朝健康熟成紅茶」，同樣也是無糖清爽解油膩，讓喜愛喝紅茶的人又有多一種選擇。至於前兩名則皆由時下最流行的「康普茶」拿下！從去年開始，飲料市場便颳起「康普茶」旋風，由茶、糖、紅茶菌及多種益生菌發酵而成的健康飲品，微甜微酸的滋味在這炎熱的夏天更是消暑解膩，讓眾多名人與消費者紛紛被康普茶給征服。位居亞軍的「惜惜康普茶」420毫升的容量，包裝小巧清新，共推出三款口味，自然發酵的酸甜風味與清爽解油膩的特色，很受消費者的喜愛。

而最熱門機能茶的冠軍則是由「葡萄王康普茶」拔得頭籌，不僅擁有傳統康普茶酸甜解膩、幫助排便順暢的優點外，更添加雙纖配方和鳳梨酵素，還有獨家破壁鮮萃技術TM，促進新陳代謝、幫助消化道健康、調節生理機能再升級！近期更推出「葡柚蜜香」新口味，在經典茶香中添加葡萄柚的酸甜滋味，低糖低熱量，無論是飯後助消化或者夏天消暑的首選飲品，在社群平台上也能看到許多名人、KOC也紛紛分享嚐鮮葡萄王康普茶新口味的心得，完全一致好評！天天外食的民眾們，趕緊將這些健康退火的機能茶納入口袋名單中吧！

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