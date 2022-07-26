特企／外食族救星！熱門健康機能茶排行出爐

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透過《DailyView網路溫度計》調查，最受歡迎的十大「機能茶」幾乎由紅、綠茶與「康普茶」包辦！像是第四名主打添加茶花抽取物清、清爽解膩的「黑松茶花綠茶」，以及第三名去年底推出的「每朝健康熟成紅茶」，同樣也是無糖清爽解油膩，讓喜愛喝紅茶的人又有多一種選擇。至於前兩名則皆由時下最流行的「康普茶」拿下！從去年開始，飲料市場便颳起「康普茶」旋風，由茶、糖、紅茶菌及多種益生菌發酵而成的健康飲品，微甜微酸的滋味在這炎熱的夏天更是消暑解膩，讓眾多名人與消費者紛紛被康普茶給征服。位居亞軍的「惜惜康普茶」420毫升的容量，包裝小巧清新，共推出三款口味，自然發酵的酸甜風味與清爽解油膩的特色，很受消費者的喜愛。
而最熱門機能茶的冠軍則是由「葡萄王康普茶」拔得頭籌，不僅擁有傳統康普茶酸甜解膩、幫助排便順暢的優點外，更添加雙纖配方和鳳梨酵素，還有獨家破壁鮮萃技術TM，促進新陳代謝、幫助消化道健康、調節生理機能再升級！近期更推出「葡柚蜜香」新口味，在經典茶香中添加葡萄柚的酸甜滋味，低糖低熱量，無論是飯後助消化或者夏天消暑的首選飲品，在社群平台上也能看到許多名人、KOC也紛紛分享嚐鮮葡萄王康普茶新口味的心得，完全一致好評！天天外食的民眾們，趕緊將這些健康退火的機能茶納入口袋名單中吧！