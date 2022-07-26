手機也會「中暑」！高溫頻過熱　專家指「這物」助降溫

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英國利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）電子與電氣工程高級講師米靈頓（Roz Wyatt-Millington）博士指出，就像是人類在高溫之下仍會努力維持身體基本機能一樣，手機晶片等零件也會在高溫之下持續運作，「不幸的是，這些正常的作業程序會在過程中產生熱能，隨著手機溫度越來越高，處理器會試圖阻止自身過熱，結果就會導致手機運作速度變慢。」米靈頓指出，一般電子產品設計為在攝氏35度以下環境運作。
手機維修店透露，近來手機疑似「中暑」的修理案件越來越多，其中不乏由於手機過熱導致電量快速消耗、電池膨脹等狀況。
米靈頓表示，「由於電池是被設計為在特定溫度下運作，若是天氣越熱，手機越難運作，也會消耗更多的電量。」而電池很難快速降溫，這也代表著電池壽命會更快被耗盡。此外在戶外大太陽底下調整螢幕亮度，也會導致手機消耗更多的電量。
若電池出現異常狀況，也會導致手機故障，最嚴重的情況是，可能會因此起火，或是發生爆炸。那該如何讓手機在高溫情況下保持涼爽？米靈頓表示，應該要避免手機被陽光直射，也不要將手機放在車內，盡可能地放在陰涼處。
米靈頓建議，如果手機的溫度已經升高，此時此時就不要堅持幫手機充電，因為充電時會產生熱能，讓手機更容易過熱。他同時提到減少使用手機的次數、讓它消耗的電量越少，對手機的健康越好。另外在使用手機時可以關掉不必要的程式或頁面，也能達到減少耗能的效果。
想讓手機「冷卻」也有方法，科技記者石川溫表示，如果手機溫度已經升高，這時候可以將一枚10元日幣放置在手機後面。「由於10元日幣是銅做成的，可以吸收手機的熱能，讓它迅速降溫。」
不過沒有10元日幣的話該怎麼辦？有些人在碰上手機過熱時，都會用冰袋或是放到冷凍庫降溫，但是專家們都不贊同這個做法。由於溫度驟變對手機來說非常糟糕，而且可能會讓手機內部殘留冰，在使用時融化成水，更會對手機內部零件造成損壞。因此若是想用外部力量讓手機降溫，可以將手機放在風扇前，不僅能散熱，對手機來說也是相對緩和的做法。