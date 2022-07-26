名家論壇》木夫／蔡其昌打建設牌，盧秀燕要繃緊了

我是廣告 請繼續往下閱讀
所以，盧秀燕面對一個對台中如數家珍的挑戰者，絕對是一場硬仗，然而之所以能夠老神在在，除了社會焦點多在疫情，更大原因是盧秀燕靠龐大行政資源，不用親自出馬就能夠信手拈來進行選舉宣傳，其中最經典就是連發快篩劑給市民，也不忘在包裝上貼貼紙，強迫市民感受盧秀燕的存在。
接下來盧可沒辦法只靠貼紙了，蔡其昌在他首場造勢上公布台中十大建設，拳拳到肉，當天就逼出國民黨台中市黨部回擊，只是越回擊就越陷入蔡其昌設下的局。
舉例來說，國民黨說蔡其昌提出的政見是「打假球」，因為蔡提到的「藍線四年動工」，盧市府已經正在執行，質疑蔡怎麼可以列入政見呢？可是國民黨，藍線進度落後是事實，若按照盧市府的速度，再給她四年，真的會看不到動工的那一天，不然盧秀燕早就承諾了不是嗎？
讓盧秀燕壓力更大的是，還要面對蔡其昌的加碼建設。比如社會住宅，在盧秀燕三年多任內，現在可以入住的社會住宅還不到一千五百戶，這數字少得可憐，按照台中市住宅存量一百萬戶計算就好，社宅只佔千分之十五，只能替台中年輕人寫一個慘字。
更可怕的是盧市府執行力之差，已經在林佳龍時代就規劃好的社宅，到現在還有超過四千戶還沒完工。蔡其昌當然是看到這個痛點，不只說要把未完工的完工，還要加碼再蓋八千戶，總數達一萬四千戶。這一題，盧秀燕肯定啞口無言。
另外，上一次選舉盧秀燕的勝選密碼是老人健保補助，這一條蔡其昌也講清楚了，就是繼續，而且蔡除了老人健保，也針對國中小學校午餐，直接推出午餐免費、營養加倍。在物價通膨、台中薪資低落、疫後經濟尚待復甦的大環境下，蔡其昌這招將使盧秀燕陷入要不要跟進的困境，但是選舉節奏是殘酷的，所有事情就是要靠第一反應，沒空等你看風向。
結果台中市府只回應了預算龐大，無相關規劃。這是所有回應方式中，層次最低的一種，難道重要的事情遇到困難就不做了嗎？難道台中財政沒有空間嗎？難道台中施政都沒有一丁點浪費可以省下來給孩子嗎？
只能說，盧秀燕若只有貼紙一招，恐怕逆轉勝的戲碼又將再現台中市。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com