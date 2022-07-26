拓展多元行銷！農委會輔導國產優質石斑魚外銷美國

行政院農業委員會於今(26)日上午，在高雄市前鎮漁港，舉行輔導國產優質石斑魚外銷美國記者會，在高雄市政府及漁民團體共同見證下，將5公噸優質石斑魚封櫃出口，以拓展多元行銷石斑魚，穩定漁民收益。
國產優質石斑魚外銷美國記者會，是由行政院農業委員會主任委員陳吉仲主持，立法委員賴瑞隆、漁業署署長張致盛、副處長林志鴻、高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局副局長黃登福、興達港區漁會總幹事郭展華、永安區漁會總幹事李秋錦、彌陀區漁會總幹事林子清、梓官區漁會總幹事張鈞華、元家企業執行長顏志杰等人與會。
行政院農業委員會主任委員陳吉仲表示，農委會為因應中國大陸自今(111)年6月13日起暫停我國石斑魚輸入，該會即積極透過內銷、外銷及加工等因應措施，以穩定國內產銷，確保漁民收益不受影響。
陳吉仲說，我國石斑魚是美味的高級魚種，農委會將透過提供外銷獎勵，以及在目標市場的超市、賣場、餐飲等通路，舉辦海外廣宣拓銷活動，希望能擴大輸銷美國、紐西蘭、日本 、香港等既有市場，並拓展韓國、歐盟、中東等新興市場，讓更多海外消費者，品嚐到鮮美、肉質Q彈的石斑魚。
陳吉仲指出，經統計，石斑魚在外銷方面，自6月13日至7月24日止，外銷已達123.5公噸，較去(110)年同期，扣除外銷中國大陸，成長166倍，盼今年下半年外銷能達到300公噸的目標，以穩定國內石斑魚產銷，以確保漁民收益。