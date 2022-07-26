COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

拓展多元行銷！農委會輔導國產優質石斑魚外銷美國

▲行政院農業委員會輔導國產優質石斑魚外銷美國。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
▲行政院農業委員會輔導國產優質石斑魚外銷美國。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-26 20:00:00

行政院農業委員會於今(26)日上午，在高雄市前鎮漁港，舉行輔導國產優質石斑魚外銷美國記者會，在高雄市政府及漁民團體共同見證下，將5公噸優質石斑魚封櫃出口，以拓展多元行銷石斑魚，穩定漁民收益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲行政院農業委員會主任委員陳吉仲致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
▲行政院農業委員會主任委員陳吉仲致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
國產優質石斑魚外銷美國記者會，是由行政院農業委員會主任委員陳吉仲主持，立法委員賴瑞隆、漁業署署長張致盛、副處長林志鴻、高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局副局長黃登福、興達港區漁會總幹事郭展華、永安區漁會總幹事李秋錦、彌陀區漁會總幹事林子清、梓官區漁會總幹事張鈞華、元家企業執行長顏志杰等人與會。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲表示，農委會為因應中國大陸自今(111)年6月13日起暫停我國石斑魚輸入，該會即積極透過內銷、外銷及加工等因應措施，以穩定國內產銷，確保漁民收益不受影響。

▲行政院農業委員會輔導國產優質石斑魚外銷美國。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
▲行政院農業委員會輔導國產優質石斑魚外銷美國。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
陳吉仲說，我國石斑魚是美味的高級魚種，農委會將透過提供外銷獎勵，以及在目標市場的超市、賣場、餐飲等通路，舉辦海外廣宣拓銷活動，希望能擴大輸銷美國、紐西蘭、日本 、香港等既有市場，並拓展韓國、歐盟、中東等新興市場，讓更多海外消費者，品嚐到鮮美、肉質Q彈的石斑魚。

▲行政院農業委員會輔導國產優質石斑魚外銷美國。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
▲行政院農業委員會輔導國產優質石斑魚外銷美國。(圖／記者黃守作攝，2022.07.26)
陳吉仲指出，經統計，石斑魚在外銷方面，自6月13日至7月24日止，外銷已達123.5公噸，較去(110)年同期，扣除外銷中國大陸，成長166倍，盼今年下半年外銷能達到300公噸的目標，以穩定國內石斑魚產銷，以確保漁民收益。


為國中小學童健康把關！漁業署對午餐溯源石斑魚安全

為科學園區媒合人才！高市勞工局舉辦現場徵才活動

放流水回收再利用！台灣港務配合中龍鋼鐵建再生水廠

建構遊艇觀光遊憩！唯一修造船結合遊艇碼頭BOT簽約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.52%21.48%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀