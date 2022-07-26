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新竹棒球場爭議延燒？蔡英文不出席中職明星賽

▲總統府表示，蔡英文總統將不出席周末的中職明星賽。（資料圖／總統府提供）
▲總統府表示，蔡英文總統將不出席周末的中職明星賽。（資料圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-26 17:05:03

近來因為新竹棒球場重啟不如預期，引來各界討論，由於中華職棒將於周末舉辦明星賽。總統府發言人張惇涵今（26）日指出，蔡英文總統並未規劃出席；不過，總統府衷心希望球員及球迷都能盡情享受當天美好的棒球夜晚。

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張惇涵表示，總統幕僚皆會就總統的各項行程進行討論及規劃，一旦有所定案也會適時對外公布，但中華職棒明星賽，蔡英文並未規劃出席。

新竹市府今也表示，已提出10大優先改善方向，包含草皮碎石、打擊視覺區等，針對各項細節進行調整，未來將定期公布改善進度，資訊透明，盼將球場改善到符合球員及賽事要求，同時提供球迷更好的觀賽體驗。

新竹市府說，優先改善方向中，場地內排水溝、女廁門板已改善完成，另包含草皮養護與碎石、投手丘紅土區、選手休息區排水溝、打擊視覺區、內野部分座位視野不佳、棒球場外民宅牆壁不平整等處，皆已研議執行方案。

「球場沒有改善完成，沒有獲中職、或球員、或工會認可前，不會進行任何一場職棒賽事」，新竹代理市長陳章賢表示，市府絕對負責並虛心接受各界指教，目前市府與廠商仍在合約內，將持續向專家請教，讓棒球場更好。

新竹工務處指出，草皮、細沙因養護時間不足，現已進行碎石清理，將配合草皮養護，加強改善；投手丘紅土區於7月18日場勘時，建議調整增加黏土磚，因新鋪黏土磚與紅土未接合，導致紅土鬆軟現象，將配合球團調整養護並夯實。

工務處說，針對選手休息區排水溝，目前已先行鋪設軟墊覆蓋，後續研議修改排水溝形式；打擊視覺區配合球員需求再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致。

工務處表示，外野看台面漆也已要求廠商全面重鋪、加深顏色，並巡視場內視野不佳區，座位評估移除；棒球場外牆不平整處，經查地點為民宅外牆，市府將協助住戶整理牆面，避免造成危險。

新竹市府指出，在開幕賽前也有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施。球場目前也尚在驗收過程中，待須改善項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會驗收付款。

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