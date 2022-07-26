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「愛無距梨」第9年 台中郵局邀民眾嚐鮮挺農助弱勢

▲台中郵局推動「愛無距梨」第9年，今天宣布27日啟動，梨農代表競相展現今年優質水梨，期待能衝出銷售好成績。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.26)
▲台中郵局推動「愛無距梨」第9年，今天宣布27日啟動，梨農代表競相展現今年優質水梨，期待能衝出銷售好成績。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.26)

記者金武鳯/台中報導

2022-07-26 17:10:00

台中郵局結合東勢、新社及卓蘭地區果農推動的「情滿人間、愛無距『梨』」挺梨農做公益活動，今年邁入第9年，除了原銷售的新興梨禮盒外，台灣梨農歷經20多年研發成功的寶島甘露梨首度加入，27日開賣至9月2日，每賣出一盒捐款10元給台中育嬰院。台中郵局表示，去年共銷售9471盒，期望今年能創造破萬佳績           

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台中郵局協助在地梨農行銷優質水梨多年，年年見成效。中華郵政公司董事長吳宏謀表示，台中農特產品項多，尤其東勢、新社及卓蘭地區，堪稱是「水梨故鄉」，生產的水梨口感甜脆又多汁，品質受到消費者肯定。郵局透過「i郵購」網購平台及快捷服務協助推廣，既能挺梨農行銷，消費者也能品嚐到產地直送最新鮮水梨，一舉兩得。

▲「愛無距梨」邁入第9年，今年新增台灣果農自行研發的寶島甘露梨，果實碩大鮮甜多汁。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.26)
▲「愛無距梨」邁入第9年，今年新增台灣果農自行研發的寶島甘露梨，果實碩大鮮甜多汁。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.26)

台中郵局局長陳湘慈宣布今年「愛無距梨」公益活動起跑，力邀民眾嘗鮮果挺農做公益。陳湘慈表示，往年僅提供新興梨禮盒銷售，去年賣出9471盒。今年增加台灣果農自行研發成功的「寶島甘露梨」，特色是果實碩大，口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜蔗香味，相較口感甜脆的新興梨，另有一番風味，送禮自用兩相宜。

陳湘慈表示，已邁入第九年的挺農做公益活動，除了能為果農增加銷售收益，每銷售1盒，將捐款10元給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，期待大家一起發揮愛無距梨力量，支持全台唯一收容身障棄嬰的機構。

▲台中郵局推動「愛無距梨」第9年，中華郵政董事長吳宏謀邀民眾嚐鮮挺農助弱勢。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.26）
▲台中郵局推動「愛無距梨」第9年，中華郵政董事長吳宏謀邀民眾嚐鮮挺農助弱勢。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.26）

梨農代表說，他們銷售的水梨，絕對無農藥殘留，且堅持200天熟成採收，不會為了初上市好價格而搶採，品質有保證。今年由於年初下雨，寶島甘露梨甚至要220天才能採收，總體產量約少一成，甜度不受影響。他又說，果農大多只懂得栽種，不會行銷，感謝郵局多年來的協助，確實幫忙梨農打開通路，增加營收，讓大家更有培育優質水果動力。




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