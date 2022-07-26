書腰只有廣告？他煩惱該怎麼處理 內行曝：價格可翻倍
相信常買書的民眾，一定都對書本的構造不陌生，許多書本都會在封面外附贈一條「書腰」，有時是宣傳相關，有時是書籍推薦或是內容的精簡大綱，就有一名網友發現許多書本甚至漫畫都有書腰，好奇大家都會怎麼處裡？沒想到竟引起網友熱議。
一名網友在《PTT》上發文，表示許多書本包括漫畫，都有附上書腰，而書腰內容經常是出版商的宣傳品，會在上頭印刷有時效性的內容如排行榜名次、累計銷售等，或是不適合印在封面的文字圖像。而原PO是個惜書之人，買來的新書都會習慣包書套，原本不會將書腰包進去，但是後來想想「書腰畢竟也算是書的一部分，直接丟掉又有點於心不忍，拿起來又不知道放哪裡嫌擋路，所以就在想要不要收藏起來，雖然上面通常也沒有印什麼太重要的東西」，因此好奇詢問大家拿到書腰時都會怎麼處理？
貼文曝光後，有網友表示：「扔掉，礙事的廣告」、「以前會留，現在則是拿到第一個丟掉的東西」、「跟塑膠封膜一起丟掉，除非設計得特別有感覺會留」、「丟掉，因為想看完整的封面」、「以前會，累積太多就開始覺得要這東西幹嘛」。
但有許多網友都選擇保留書腰：「留著，當封面的一部分」、「有些絕版人氣漫畫首刷有書腰的話，價格可以翻好幾倍」、「我還蠻喜歡書腰的所以都會留在上面」、「有些書籍的封面和書腰是一起設計的，而非短短紙條，那種我也會包在書套裡。」、「以前因為擋封面會丟掉，後來發現有收藏價值才留」、「留著當書籤，我都這樣」、「我會拿起來跟其他周邊一起收著」、「首刷才有書腰，有時候還是有一點差別的，有些人更喜歡這種完整性」。（編輯：陳珮瑜）