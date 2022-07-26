假健檢真偷拍！日狼醫拍女學生「半裸片」　近300人受害

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藤原大輔在今年7月4日遭到逮捕，警方發現除了這次偷拍之外，去年他也曾在在一間小學的保健室內，偷拍過9名女學生上半身全裸，下半身只有穿內褲的影像。警方隨後在藤原大輔家中搜出了多部偷拍影片，犯案時間最早能追溯到2016年，受害者多達280名學生。
有受訪者表示，身為小兒科醫生的藤原大輔，醫術與和看診態度都獲得好評，很難想像他竟然是偷拍狂。在被警方逮捕後，藤原大輔供稱是為了收集別人沒機會拍到的「稀有影像」，才會開始進行偷拍，犯案動機與自身無關。
針對這起偷拍案件，警方仍在深入調查，這些影片是否有流出或販售等行為，另外受害中學也正在替學生進行心理輔導。
偷拍案爆出後，也有聲音開始檢討健康檢查流程疏漏。由於京都許多學校在健檢時，會要求學生脫掉上半身的衣服，以半裸的姿態進行檢查。根據醫師協會的資料顯示，京都府內的小學就有多達70.9%的學校健檢需要脫去上衣，即使是進入青春發育期的國中，也有32.1％的中學要求半裸健檢。
過去也曾經有過學生不願意脫衣，造成健檢進行時糾紛不斷，或是有醫生會在檢查時言語性騷擾女學生，儘管這次偷拍只是單一醫師的行為，但也反映出日本健檢的相關規定有檢討的必要。