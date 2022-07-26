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高雄BA.5群聚二次採檢再增4人陽性　陳其邁：已初步掌握

▲高雄市針對本土BA.5確診案職場接觸者首次檢驗陰性者107人於昨(25)日再進行序列採檢，４人呈陽性，其中1人Ct 值28.8，其餘三人Ct值35-36，4人均無症狀。（圖／高市府提供）
▲高雄市針對本土BA.5確診案職場接觸者首次檢驗陰性者107人於昨(25)日再進行序列採檢，４人呈陽性，其中1人Ct 值28.8，其餘三人Ct值35-36，4人均無症狀。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-26 19:11:18

高雄市針對本土BA.5確診案職場接觸者首次檢驗陰性者107人於昨(25)日再進行序列採檢，４人呈陽性，其中1人Ct 值28.8，其餘三人Ct值35-36，4人均無症狀。其中2人於5月曾確診，初步研判應為舊案；另2人Ct值偏高，已送基因定序，進一步確認病毒株BA.2或BA.5以釐清相關風險，評估在職場的疫情並沒有進一步擴散，已有初步掌握。

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▲高雄市OmicronBA.5確診案職場接觸者序列採驗結果。（圖／高市府提供）
▲高雄市OmicronBA.5確診案職場接觸者序列採驗結果。（圖／高市府提供）
市長陳其邁今天主持專家會議，討論目前BA.5相關防疫策略，強調針對高雄港港埠工作者應加強個人防護，催接種第4劑COVID-19疫苗，並落實風險對象COVID-19居家快篩健康監測。

高雄長庚紀念醫院副院長林孟志指出，COVID-19 BA.4/BA.5目前已成為全球盛行的主流病毒株，相較於Omicron變異病毒株特性，「免疫逃脫」風險較高，且傳染力統計高於Omicron約40%，症狀較為明顯。但在許多已發生BA.4/BA.5盛行的國家地區研究統計，並無發現有顯著高於Omicron的重症或死亡風險。

林孟志說，研究顯示若已接種疫苗的人，感染後嚴重程度會減緩，也降低傳播給他人的機率。如已感染過，再來BA.4、BA.5的確有機會再次感染，最好方法是感染後三個月如未打滿疫苗，仍要再次接種，打疫苗是最有效BA.4、BA.5病毒的防治方法。

另外陳其邁上午在出席仁武安居社會住宅開工動土典禮時也表示，台灣BA.2疫情已從高峰往下走，而以BA.5流行觀察，昨天(25日)專家會議評估認為約8、9月才會在社區有更多個案產生，目前以高雄個案來看，疫情並沒有進一步擴散。

高市府衛生局也提醒市民，儘早接種疫苗、完整接種疫苗，可有效降低重症或死亡風險。也提醒市民朋友須繼續落實勤洗手、戴口罩、多消毒，使用快篩試劑早期診斷、確診患者儘早服用藥物，落實防疫，維持防疫新生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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