不藏了！林俊傑曝12月喜訊　地點在桃園

睽違3年，JJ 林俊傑籌備許久的「JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會」將於2022年末正式開跑，近來公布首場於11月4日、5日一連兩日在新加坡國家體育場登場，更驚喜預告12月3日將在桃園國際棒球場、12月18日於吉隆坡武吉加里爾國家體育場接連演出。
已經3年未展開世界巡演的JJ，搶先在社群無預警宣布將舉辦「JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會」，2022年對JJ來說有著深刻意義，因為明年正是他出道的滿20年，20年對JJ來說是個不容易的里程碑，此次特地選在新加坡作為整場巡迴的首站也是別具意義，有一種「從原點出發，唱響世界」的概念。已站上超過百場演唱會舞台、唱遍世界各個角落的JJ，對於這次巡演也充滿期待與重視，JJ也分享心情：「沒想到一轉眼，就在籌備出道20周年的巡迴演唱會！感覺這一路來有點夢幻，所以希望把這次的演唱會打造成屬於歌迷的一個夢幻旅程！」
《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》的海報視覺也於JFJ PRODUCTIONS 及林俊傑 JJ LIN 社群公開，整個主視覺色調使用了JJ與歌迷間專屬的紫色，壯觀的背景則是藝術家結合《JJ20》演唱會舞台的元素，運用3D CGI 技術設計，為JJ打造這20年來的旅途。而迎面而來的JJ，不僅代表著這20年來堅持走在這條路上，也是他歸向舞台的步伐。視覺畫面呼應JJ出道的首張專輯《樂行者》封面，意味著出發的起點，同時也象徵著JJ對於音樂的初衷，而當初身後的月亮，成為了JJ與歌迷之間超越時空的蟲洞，用此刻的彼此，來紀念一起走過的20年，並且一起迎接嶄新的旅程，讓從JJ出道以來即追隨至今的樂迷們感動不已。