危機變轉機！今5噸石斑魚銷美　陳吉仲：產地、通路價穩

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今陳吉仲赴高雄主持「鱻美石斑 魚躍國際」石斑魚外銷美國記者會，與高雄市政府、漁民團體共同見證5公噸石斑魚封櫃出口，陳吉仲說明，在外銷方面，統計自6月13日至7月24日止，石斑魚外銷已達123.5公噸，較去年同期扣除外銷中國大陸成長1.66倍，在8月、9月石斑魚大出的時候，「我們絕對會比原來預計的300公噸還高」。
陳吉仲指出，像今天出口到美國的石斑魚採用凍條，換算成活魚遠超過5公噸，下半年預計還有30公噸的三去、三清石斑魚片與凍條將外銷到美國等市場，去年外銷到美國的有30公噸，預估今年會超過去年目標好幾倍，「現在外銷在走，市場價格絕對有支撐」，現在外銷業者都積極加大力道販售到日本、紐西蘭等國，大幅減少對單一市場依賴，且先前外銷至中國的是活魚，現在外銷各國的是處理過的魚，無法用相同噸數衡量。
陳吉仲也提到，所有國內通路包含全聯、萊爾富、摩斯、安永集團等都大量使用台灣石斑魚片，更重要的是，現在因為疫情舒緩、景氣復甦，餐廳大量使用石斑活魚，「面對這次挑戰，我們非常有信心，可以把危機變成轉機」，讓石斑魚在國內外大賣」。
有民眾反映，現在市面上仍買不到平價的石斑魚，陳吉仲解釋，石斑魚要賣給消費者，前端要透過加工廠或漁會等團體先處理，再賣給消費者，不同通路有不同價格，重點是讓產地價格不能因為無法外銷中國讓漁民受損，目前產地價格穩定，市場上通路價格也相對穩定。