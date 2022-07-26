防疫險賠319億！產險上半年虧469億、壽險淨值少近1.5兆
金管會今 (26) 日公布今（2022）年至7月25日防疫險理賠件數86.74萬件，理賠金額則已突破新台幣300億元，達到319.45億元，也使得產險業上半年稅前虧損進一步擴大至469億元，破歷史紀錄，壽險業上半年淨值也大減1兆4667億元，不僅淨值較去年同期腰斬，更創史上同期最大減額。
金管會保險局最新統計，今年至7月25日，防疫險承保件數451.75萬件，保費收入42.25億元，理賠件數86.74萬件，理賠金額達319.45億元，目前共8家產險公司申請重大事故準備金沖回，金額共99.4億元，已核准增資2家產險，其他內部程序中，而疫苗險目前仍有有5家保險公司在販售，包括3家產險與2家壽險共7張保單。
保險局今日也公布截至今年6月底，保險業稅前獲利1669億元，年減1038億元，減幅達38.3%，其中壽險業稅前獲利2138億元，年減447億元，年減17.3%，產險業稅前虧損則擴大至469億元，等於單月虧損再增加373億元，而且產險業上半年的虧損也較去年同期大減591億元，衰退幅度達484.4%。
此外，由於今年資本市場震盪劇烈，也重創保險業淨值，截至6月底，保險業淨值掉剩1兆3582億元，比起5月底再減4168億元，與去年同期相比，保險業淨值更是腰斬，縮水了1兆4262億元，年減51.22%。其中，壽險業上半年的淨值1兆2555億元，單月再蒸發3917億元，若跟去年同期相比腰斬少了1兆3775億元，減幅達52.3%；產險業淨值也降到1027億元，單月減少逾200億元，較去年同期少了487億元，年減32.2%。