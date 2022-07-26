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高壓退散雷神降臨！明天防西北雨　下週恐有熱帶擾動發展

▲中央氣象局表示，明後兩天午後熱對流發展旺盛，中南部、大台北地區及北部、東半部山區要留意有大雷雨。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，明後兩天午後熱對流發展旺盛，中南部、大台北地區及北部、東半部山區要留意有大雷雨。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-26 18:23:482022-07-26 18:24:22

影響台灣近一週的太平洋高壓逐漸減弱，今（26）日中南部山區午後都出現大雷雨，累積雨量最多的地方落在屏東龍泉82毫米。中央氣象局表示，明後兩天（7/27~7/28）高壓持續減弱，各地上半天依舊維持晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，不過午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。另外，下週一到週三（8/1~8/3）部分數值模式預估在東部外海的大低壓帶西側，可能有熱帶擾動發展，是否對台灣造成影響，氣象局正密切關注中。

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明後兩天各地高溫仍有攝氏32到36度，上半天依舊相當炎熱，氣象局也持續發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率；新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市地區為黃色燈號。

氣象局預報員陳伊秀指出，週五開始到下週一（7/29~8/1）受到大低壓帶水氣影響，迎風面的東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。而下週二（8/2）之後預估大低壓帶內有些熱帶擾動會逐漸往北移動，帶來的水氣偏多，中南部及東半部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

陳伊秀說，由於大低壓帶內的擾動消消長長，目前模式預測還有很大變數，不過低壓帶西邊比較靠近台灣附近，有些模式顯示可能有熱帶擾動發展，是否對台灣天氣造成影響，目前時間尚早，但氣象局會密切留意。

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