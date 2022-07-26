預防尿道炎只喝水不夠？專家推「蔓越莓+益生菌」最佳吃法

高溫炎熱喝水太少 當心細菌感染變泌尿道炎
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然而，尿道炎大多因感染而引起，一般分為淋球菌性尿道炎和非淋球菌性尿道炎，後者常與大腸桿菌或砂眼披衣菌所引起，其約有約90%泌尿道感染致病菌為大腸桿菌。
專科醫師翁資閔補充，女性因尿道較男性短，故發生泌尿道發炎的機率較男性高，一半以上的女性一生中至少曾發生一次泌尿道感染。而且一旦感染過，很容易反覆感染，尤其是服務業等需要長時間久坐等女性，更是泌尿道感染的高風險群。
尿道炎會有哪些症狀？ 貧尿腰背疼痛要注意
翁資閔醫師指出，容易造成尿道炎的原因除了水份攝取不足，少喝水、憋尿、排尿少都是可能原因。另外，上廁所前後衛生習慣不佳、不規律的生活作息、性生活前後的清潔 等都可能增加泌尿道感染風險。
泌尿道感染時可能症狀包括頻尿、尿急、解尿困難、排尿有灼燒不適感，如果細菌往上泌尿道蔓延，腰部兩側（腎臟）還會有疼痛感甚至冒冷汗。嚴重的病人會出現發燒、背痛，噁心、嘔吐等全身症狀。不過，部份尿道炎患者只會出現小便異味、混濁或血尿症狀，須以尿液檢查診斷為準。
除了尿道炎，陰道炎也是女性常見的泌尿系統問題，由於女性陰道與尿道出口十分接近，感染時不易辨別原因，有些陰道炎也會影響排尿。唯陰道炎大多有不正常的陰道分泌物。發現上述症狀應盡快就醫，避免細菌在陰道或尿道持續繁殖，造成慢性發炎。
多吃蔓越莓減少尿道感染？ 蔓越莓有哪些功效
維持尿道酸性環境，可以減少尿道感染的風險。翁資閔醫師指出，蔬果中以蔓越莓含有A型原花青素化合物（A-Proanthocyanidin），會讓大腸桿菌較不容易黏附在尿道黏膜表面。除了大腸桿菌之外，對其他常見造成泌尿道感染的變形桿菌、腸球菌、葡萄球菌也有抑制功效。
另外，蔓越莓富含濃縮單寧酸（Condensed Tannins），可以減少細菌附著與生長，的確可以減少泌尿道感染的機率。
翁資閔醫師建議，如果擔心食用蔓越莓汁或果乾等易攝取過多的糖份及熱量，或是含有其他較不健康的添加物，也可選擇是相關成分萃取物的保健食品，避免攝取到過多的糖分以及熱量。挑選上可留意是否為法國大廠出品、專利定量300 倍高濃縮蔓越莓、具備多國多項專利的產品。
蔓越莓怎麼挑？ 搭配甘露糖＋益生菌保健更有力
翁資閔醫師建議，女性應注意健康飲食及營養均衡，注重衛生保健習慣，達到預防泌尿道感染的狀況。而除了法國專利萃取的蔓越莓功效外，能預防保健尿道炎的成分也推薦搭配如D-甘露糖及益生菌，預防保健效果更全面。
翁資閔醫師說明，D-甘露糖是存在於天然蔬果中的單醣類，能調節免疫系統，促進傷口癒合，以及對抗發炎和某些細菌感染。2016年的研究也指出，當補充量達到2公克時，D-甘露糖就具有防止細菌粘附尿道壁引起感染的作用，能延長重複感染的時間並減少抗生素用量。而如果作為一般保養，每日持續補充1公克來達到預防功效。
至於已普遍被認知有調節菌叢作用的益生菌，不只可抑制致病菌、調整腸道免疫機能、降低陰道酸鹼值，達到預防尿道感染的效果。2010年的《美國婦產科權威期刊》刊載的文獻中更指出，益生菌對於泌尿道的短期預防具有良好耐受性，並能減少復發率。常見用於女性私密處保養的益生菌包括卷曲乳桿菌 LCR01、植物乳酸桿菌 LP14、發酵乳酸桿菌 LF11、發酵乳酸桿菌 LF15、唾液乳桿菌 CRL1328等等。
蔓越莓適合哪些女性？ 預防尿道炎4大重點
翁資閔醫師提醒，久坐、飲水少、經常憋尿的女性相對年輕，應多注重預防尿道炎的發生，特別是工作忙碌、不愛喝水的女性適合每日補充蔓越莓益生菌保健品。不過，腎功能不佳或有腎結石體質、正在服用抗凝血藥物或對阿斯匹靈成份敏感者，食用蔓越莓之前應諮詢專業醫事人員建議。
為預防尿道炎發生，翁資閔醫師建議女性：一、不憋尿；二、多喝水；三、注意私密處清潔的生活習慣；四、維持營養均衡、多攝取酸性食物，讓泌尿道保朝不利細菌生長的環境。選擇蔓越莓保健品時以含有甘露糖及針對私密處保養的專利益生菌 複方為佳，更能預防泌尿道發炎問題。
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