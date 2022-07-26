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炸物魅力無法擋！營養師一圖揭陷阱：油炸蔬菜熱量高7倍

炸物魅力無法擋！營養師一圖揭陷阱：油炸蔬菜熱量高7倍
炸物魅力無法擋！營養師一圖揭陷阱：油炸蔬菜熱量高7倍

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-26 21:00:46

台灣小吃有許多美味炸物，像是鹹酥雞、甜不辣、銀絲卷、炸湯圓等，每一樣都讓人難以抗拒，但經過油炸的食物，熱量會飆升，且很多營養價值都被破壞掉。對此，來自營養師團隊「好食課」的李宜樺營養師用一張圖，帶我們一窺各種食物油炸前後的熱量差異。

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別小看炸蔬菜　炸完熱量翻7倍

李宜樺在臉書粉專「好食課」發文指出，當麵條油炸成泡麵後，熱量會從140大卡變成250大卡，增加近2倍，而一份手掌大小及厚度的豬排油炸成豬排後，每150克的熱量從209大卡直接變成420大卡，同樣也是增加2倍。

此外，一支棒棒腿經過裹粉油炸成炸雞後，熱量則是從140大卡直飆390大卡，增加近3倍。最讓人意想不到的是，一碗燙熟的蔬菜熱量約25至50大卡，若裹粉油炸成爽口的天婦羅，熱量就會變成190大卡，飆升7倍多，主要原因是蔬菜特別會吸油脂。馬鈴薯油炸成薯條後，熱量也會增加約60大卡，所以千萬不要以為，只要是吃蔬菜就能降低罪惡感。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
減少油脂攝取　有助預防心血管疾病

至於烘焙洋芋片經過油炸後，熱量反倒沒有差太多，主要是因為烘焙洋芋片在製作過程中，為了使口感及味道更好，會先噴上一層油脂，所以一包約90克的洋芋片，油炸及非油炸的熱量只相差不到100大卡。　

李宜樺提醒，根據國健署建議，每日脂肪攝取上限為男性70公克、女性55公克，如果三餐都吃油炸食品，就很容易超標，所以建議盡量少吃油炸食物，改以滷、烤、煮、燙等方式代替油炸，將大大減少油脂攝取，也可以預防心血管疾病發生。

本文經營養師團隊臉書粉專《好食課》授權報導

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