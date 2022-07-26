百年老屋辦啤酒節 50款限定生啤讓舌尖遍嚐醇美精釀

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翁詒君說，Change意味著人生轉變，X從數學解讀是未知數，90度翻轉後又變成十字路口，一如他當年創業的心情。12年前創業之初，精釀啤酒在台灣屬於寡眾市場，但對精釀的痴迷與執著，讓翁詒君不顧一切勇往直前，卯起勁發表了上百篇與精釀啤酒有關的文章，堅持不懈的耕耘終於成為精釀啤酒界靈魂人物之一。
「品酒不是紅白酒的專利，精釀啤酒是所有酒類中變化最豐富的。」翁詒君津津樂道，精釀啤酒可以是苦的、甜的、酸的、清爽的、濃重的，可以與水果、花、巧克力、甚至清草茶擦出曼妙火花，不管什麼人都能找到適合自己、喜歡的精釀啤酒。
為了分享精釀啤酒迷人滋味，翁詒君於 8月5日起三天在「ChangeX Beer 南園酒家」舉辦一場有文化的啤酒節活動，除了有機會遍嚐知名精釀啤酒外，另有4場講座活動，由釀酒師、啤酒達人親臨現場，與酒迷們分享他們在東京、德國、歐美等各國的啤酒旅行經歷，在全球疫情警報尚未解除前，透過聆賞先跟著逹人一同神遊酒鄉。
值得一提的是，啤酒節的主場「ChangeX Beer 南園酒家」，是翁詒君去年創立的第二家店，店址是位於繼光街與民族路口的百年老屋。提起老屋淵源卻大有來頭，諸如1915年曾是臺灣唯一西洋料理店「精養軒」：1936年日本帝國在此成立出張所：6、70年代又搖身變成「南園大酒家」，是台中4大酒家之一。只是走過歲月，現況斑駁老舊，他歷時3年修復，老屋又現風華，去年10月第二家店「ChangeX Beer 南園酒家」在此登場，三天啤酒節民眾品酒之餘，也能欣賞老屋活化風華。
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