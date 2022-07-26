百年老屋辦啤酒節 50款限定生啤讓舌尖遍嚐醇美精釀

酷熱夏季來杯精釀啤酒真是透心涼！由百年老屋翻修的「ChangeX Beer 南園酒家」， 8月5日起三天舉辦「改變X精釀啤酒節」活動，以釀酒師工藝、千年啤酒文化及飲酒人品味3部曲為主軸，網羅國內外知名精釀啤酒品牌近30家參與盛會，每日可提供超過50款限定生啤酒，讓精釀啤酒控各依所愛，遍嚐醇美精釀帶來的舌尖驚豔。

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啤酒節發起人翁詒君是留美碩士，專業是國際關係。那年，因緣際會到了美國精釀啤酒發源地聖地牙哥，就此迷上精釀啤酒。學成返國後，於2010年決定跟老婆一起創業時，不務正業的開起咖啡結合精釀啤酒與美食的餐酒館「ChangeX Beer」。

▲「changeXBeer」是一家咖啡結合精釀啤酒與美食的餐酒館。（圖／業者提供）

翁詒君說，Change意味著人生轉變，X從數學解讀是未知數，90度翻轉後又變成十字路口，一如他當年創業的心情。12年前創業之初，精釀啤酒在台灣屬於寡眾市場，但對精釀的痴迷與執著，讓翁詒君不顧一切勇往直前，卯起勁發表了上百篇與精釀啤酒有關的文章，堅持不懈的耕耘終於成為精釀啤酒界靈魂人物之一。

「品酒不是紅白酒的專利，精釀啤酒是所有酒類中變化最豐富的。」翁詒君津津樂道，精釀啤酒可以是苦的、甜的、酸的、清爽的、濃重的，可以與水果、花、巧克力、甚至清草茶擦出曼妙火花，不管什麼人都能找到適合自己、喜歡的精釀啤酒。

▲啤酒節發起人翁詒君沈迷精釀啤酒，成為精釀啤酒界靈魂人物之一。（圖／業者提供）

▲啤酒節的主場「ChangeX Beer 南園酒家」是頗有來頭的百年老屋，修復活化再展風華。（圖／主辦單位提供）