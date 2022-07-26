COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯志恩到旗津推第二過港隧道　綠議員酸早就在做

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二），今（26）日和同黨議員蔡金晏、陳美雅前往旗津和民眾見面。（圖／柯志恩競選總部提供）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二），今（26）日和同黨議員蔡金晏、陳美雅前往旗津和民眾見面。（圖／柯志恩競選總部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-26 22:30:19

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（26）日和同黨議員蔡金晏、陳美雅前往旗津和民眾見面，對於旗津的建設，柯志恩認為，第二過港隧道和輕軌要儘快籌畫，對此，民進黨議員簡煥宗則表示，第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估、輕軌路線也有納入可行性報告中，「柯志恩要不要做好功課再來」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
確診後隔離及自主健康管理過後，柯志恩正式出關第一關就選擇旗津和民眾打招呼，柯志恩強調，作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今（26）日在旗津騎三輪車。（圖／柯志恩競選總部提供）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今（26）日在旗津騎三輪車。（圖／柯志恩競選總部提供）
但議員簡煥宗反問柯志恩「妳知道第二條過港隧道，已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？（明年6月評估報告就會出來）輕軌路線也有納入可行性報告中」，簡煥宗說，這些資訊今天在柯身旁的兩位議員會不知道？難道這就是柯志恩提名一個月來，在台北和智囊團隊討論出來後得出的交通政策，「一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策」。

簡煥宗指出，韓國瑜前市長停擺的輕軌政策，現在柯志恩參選人竟然也主張輕軌有其必要，讓他以為是聽錯，或是反串；簡煥宗批，國民黨長久以來就見不得高雄的建設和發展，柯團隊總協調黃昭順前委員就是當年在國會大力阻撓高雄鐵路地下化還有捷運黃線的元兇，「所以妳（柯志恩）要不要為所屬的中國國民黨，對長久以來阻撓高雄軌道基礎建設來向高雄市民道歉？」。

林哲瑄受傷恐整季報銷　林智堅道歉：願負擔手術及復健費

林哲瑄新竹球場撲接受傷恐開刀　王婉諭批：未驗收先開打

柯文哲曾說內湖交通沒救　陳時中：那就換人做做看

張善政稱林哲瑄「旅長」球迷炸鍋　綠：蹭聲量還不做功課

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.83%21.17%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀