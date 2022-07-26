柯志恩到旗津推第二過港隧道　綠議員酸早就在做

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（26）日和同黨議員蔡金晏、陳美雅前往旗津和民眾見面，對於旗津的建設，柯志恩認為，第二過港隧道和輕軌要儘快籌畫，對此，民進黨議員簡煥宗則表示，第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估、輕軌路線也有納入可行性報告中，「柯志恩要不要做好功課再來」。
確診後隔離及自主健康管理過後，柯志恩正式出關第一關就選擇旗津和民眾打招呼，柯志恩強調，作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。
但議員簡煥宗反問柯志恩「妳知道第二條過港隧道，已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？（明年6月評估報告就會出來）輕軌路線也有納入可行性報告中」，簡煥宗說，這些資訊今天在柯身旁的兩位議員會不知道？難道這就是柯志恩提名一個月來，在台北和智囊團隊討論出來後得出的交通政策，「一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策」。
簡煥宗指出，韓國瑜前市長停擺的輕軌政策，現在柯志恩參選人竟然也主張輕軌有其必要，讓他以為是聽錯，或是反串；簡煥宗批，國民黨長久以來就見不得高雄的建設和發展，柯團隊總協調黃昭順前委員就是當年在國會大力阻撓高雄鐵路地下化還有捷運黃線的元兇，「所以妳（柯志恩）要不要為所屬的中國國民黨，對長久以來阻撓高雄軌道基礎建設來向高雄市民道歉？」。