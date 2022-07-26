被馬斯克害慘！收購案鬧上法院 推特還沒打官司已花10億
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前宣布推遲價值440億美元（約1.3兆元台幣）的推特（Twitter）收購案，讓這起交易糾紛走入法律程序。推特上週公布第2季財報，指出馬斯克遲遲不收購，讓該公司已經產生3300萬美元（約台幣10億元）的額外成本，若訴訟時間拉長，推特花費的金錢會持續增加。不過在這場交易糾紛當中，馬斯克也難成為最大贏家。有專家指出，最大的受益者將會是是聘僱的律師事務所，「他們會賺進很多很多的錢。」
根據《Business insider》報導，今年4月中，馬斯克提議以430億美元的價格收購推特，先前他已經以26.4億美元的價格買進9.1%的股份。推特在4月底時同意馬斯克的收購案，但到了5月中，馬斯克卻頻頻針對假數據提出質疑，更揚言要放棄收購案。7月初，馬斯克以推特嚴重違反交易協議中的多項條款，決定終止收購，推特一怒之下決定提告，收購案已經衍生為法律戰。
雖然目前法院已經同意推特加速審理案件的要求，但目前仍未有進一步的發展，然而馬斯克之間的鬥爭，已經讓推特受到重創。推特第二季財報顯示，僅僅是因為「馬斯克放棄收購案」這件事就讓公司增加了3300萬美元的額外支出。
推特在馬斯克收購案中的成本持續飆升，因為他們聘請頂尖的律師事務所沃奇爾立普頓（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）來與馬斯克對抗，希望能藉此迫使馬斯克履行協議，完成收購。代表推特的律師指出馬斯克抨擊假帳號只是煙霧彈，「他想要退出交易，因為特斯拉的股價已經暴跌。」
美國西北大學凱洛管理學院策略管理教授克雷默 （Harry Kraemer）指出，即使最初的判決對推特有利，但馬斯克還是可以上訴。克雷默認為全案可能將持續長達3年，大贏家將會是律師事務所，「他們會賺進很多很多的錢。」