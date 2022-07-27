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颱風「桑達」最快今形成！週五起水氣增多　各地恐現雨勢

▲中央氣象局表示，今、明（27日、28日）兩天太平洋高壓逐漸減弱，臺灣各地大多仍維持晴到多雲且高溫炎熱。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，今、明（27日、28日）兩天太平洋高壓逐漸減弱，臺灣各地大多仍維持晴到多雲且高溫炎熱。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 06:40:04

中央氣象局表示，今、明（27日、28日）兩天太平洋高壓逐漸減弱，臺灣各地大多仍維持晴到多雲且高溫炎熱，午後中南部、大臺北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

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▲「熱帶性低氣壓」將發展為輕颱「桑達」，未來環繞「季風環流」前進，經琉球北方朝長江口附近行進。（圖／中央氣象局）
▲「熱帶性低氣壓」將發展為輕颱「桑達」，未來環繞「季風環流」前進，經琉球北方朝長江口附近行進。（圖／中央氣象局）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨天（26日）花東縱谷最高氣溫仍接近39度，西半部最高溫約在36度。今天（27日）晨觀測資料顯示，台灣附近大致晴朗，中部有雲層發展，南投有小範圍對流胞及大雨。
 
吳德榮說明，今、明(27、28日)兩天各地高溫續降1度，但仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，中午前後紫外線達「過量至危險級」，應持續注意防曬、防中暑；清晨、上午中部地區有局部短暫雷陣雨，午後近山區有局部雷陣雨。北部氣溫約為23到36度，中部25到35度，南部25道36度，東部22到38度。
 
另外，週五至下週日(29至31日)台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」(monsoon gyre)，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定，各地有局部短暫陣雨，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。下週一、二(1、2日)「季風環流」中心漸向西北靠近並通過台灣，天氣更不穩定，各地局部陣雨或雷雨，影響程度仍有變化，應持續觀察。

模擬週六(30日)20時850百帕等高線及風場圖顯示，「季風環流」(monsoon gyre)中心在台灣東方海面，「桑達」環繞至「季風環流」的北側。中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」也指出，「熱帶性低氣壓」將發展為輕颱「桑達」，未來環繞「季風環流」前進，經琉球北方朝長江口附近行進，雖直接侵襲台灣機率並不高，但「季風環流」型態的模擬，不確定性大，預測會繼續調整。（編輯：陳苾暐）

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