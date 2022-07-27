Mini Aceman概念休旅率先展演品牌的未來走向

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Mini Aceman的尺寸為4,005mm×1,990mm×1,590mm，比起Cooper車型長約4公分比Countryman少約3公分，身型是介於上述兩款車之間的跨界休旅，即便輪廓看起來與家族成員差異不大，但透過全新的Charismatic Character設計語彙詮釋之下，外型上帶有許多創新的構思與創意在，首先從車頭看起，雖然已無傳統水箱護罩配置，不過設計師卻透過LED光帶拉出一道類似水箱罩的造型，讓前緣看起來不致過於樸素，頭燈輪廓也變得更有稜有角，與過去圓形為設計主軸的方式大異其趣，而內部燈具是以像素式LED做為燈源，亦可在不同模式下顯示不同的光源變化，尾燈同樣以此種方式呈現，並在點亮時呈現出經典的英國國旗圖樣。
Mini Aceman在材料使用上特別強調對環境的永續性，因此在車艙布局特別選用環境友善的材質，甚至避免使用動物皮革作為提升質感的手段，因此可看到座椅、儀表台、門板等多數部件皆以織布與天鵝絨鋪陳，並透過特殊編織手法及千鳥格紋與跳色搭配來提升視覺質感。
為了讓整體感受更為簡約，儀表台中央以一組整合駕駛儀表與中控介面的圓形OLED螢幕為主軸，駕駛亦可將常用的功能鍵自訂於桌面上便於使用，下方的實體按鍵僅保留駐車煞車開關、檔位選擇鈕、駕駛模式選擇及音量調整功能，Mini Aceman雖仍處概念階段，不過已可預見品牌的未來設計與走向，以此為設計參考的量產車極有可能在未來推出，目前已規劃在8/23於德國科隆的Gamescom遊戲展覽會中亮相，屆時也將會有更多的訊息釋出敬請期待。