巴西衛生專家：猴痘可能已社區傳播　應尋求疫苗

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費南德斯表示，目前巴西各州都獨立行動，有自己的檢測和監測病例標準，但部分地區對蔓延的猴痘病毒保持沉默，意味著病原體可能在人群中傳播，而衛生服務部門沒有正確發現。
費南德斯指出，巴西需要全國性的協調工作，由聯邦政府制定標準化防疫策略，避免讓猴痘成為更大的威脅。
費南德斯表示，各國為遏制疫情而進行的溝通和行動差異很大，所以世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）的決定正確，讓全世界加快監測行動和技術開發，以快速應對猴痘疫情。
費南德斯認為，不能將COVID-19作為識別其他情況為突發公共衛生事件的標準，即使猴痘的殺傷力較低，仍快速在國際間流行。
此外，認為猴痘只發生在特定的群體中，如年輕人、同性戀者、雙性戀者或與男性發生性關係的男性，這種扭曲的觀念反而成為一大陷阱。根據猴痘病毒本身的特徵，開始在異性戀者或老年人等其他群體中越來越頻繁出現，只是時間問題。
費南德斯指出，猴痘很可能已在巴西進入社區傳播，巴西需要採取具體行動來應對疫情，包括擴大檢測、更新確診病例隔離標準和尋求疫苗。
巴西有國際認可的機構可以生產疫苗，巴西也具有很大的國際影響力，可以利用這種影響世衛組織或市場來保證劑量，但巴西遲遲沒有動作。
費南德斯警告，巴西是人流大國，猴痘在巴西得不到控制不僅對當地構成風險，而且對拉丁美洲和全世界構成風險。
世衛組織猴痘專家路易斯（Rosamund Lewis）今天表示，巴西的猴痘情勢非常令人擔憂，巴西當局應注意國際關注的突發公共衛生事件和臨時建議，採取適當行動。巴西的病例可能因缺乏檢測被低報。
根據「用數據看世界」（Our World In Data）25日的數據，全球有超過1萬7000例猴痘確診病例，其中813例在巴西發現。（編輯：馮昭）1110727