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西門町「黔園」第3代涉販毒！保釋後翻供　遭檢求處重刑

▲「黔園」的第三代老闆葉史循(照片左1)，日前因販售二級毒品大麻，遭檢警逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲「黔園」的第三代老闆葉史循(照片左1)，日前因販售二級毒品大麻，遭檢警逮捕。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 08:50:48

台北市西門町知名川菜館「黔園」的第三代老闆葉史循，日前因販售二級毒品大麻遭逮捕，同時檢警也在車內查獲40支大麻菸、20包大麻花、搖頭丸等物，雖葉男在第一時間就坦承犯行，並獲得交保，但隨後卻又翻供，改稱是幫友人代為訂貨，因此台北地檢署認為他犯後態度不佳，昨天（26日）依販售二級毒品罪將他起訴，同時向法院求處重刑。

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▲檢警在葉男車內查獲40支大麻菸、20包大麻花、搖頭丸等物。（圖／翻攝畫面）
▲檢警在葉男車內查獲40支大麻菸、20包大麻花、搖頭丸等物。（圖／翻攝畫面）
據了解，今年3/16士林分局警方查獲一對販毒情侶，並在其住處起出200克大麻、100克搖頭丸等毒品，涉案情侶事後向警方表示，毒品是在酒店向一名葉姓男子購買，經調閱監視器比對，檢警鎖定葉史循，開始跟監埋伏。

同年3月19日，檢警發現葉男開始與下游買家聯繫，準備售出市價達20多萬的毒品，因此趁葉男前往南京東路五段某巷弄內的停車場交易時，收網逮人，並在他的後車廂內查獲大麻花20包及電子菸40支。

葉男落網後對於犯行坦承不諱，因此檢察官諭令以30萬元交保，但當驗尿報告呈現陰性反應後，他卻立刻改口翻供，並表示他只是幫友人訂貨、收貨，不知道箱子內裝有毒品，亦沒有從中獲利，對此，檢方認為葉男犯後說詞反覆、態度不佳，且證據顯示，他至少有2次販毒紀錄，雖其中一次未遂，但得手的那次也賣出200克重的大麻、100克重搖頭丸，故依法起訴，建請法院從重量刑。（編輯：陳苾暐）

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