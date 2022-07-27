槍案頻傳！台中執行「掃槍」肅槍專案 首站臨檢金錢豹
台中市近日爆發2起槍案，釀成1死1傷，其中潭子槍擊案兇嫌仍未逮補到案，引發市民憂慮，為此，台中市警察局火速規劃「肅槍專案」，預計將執行1週，並由局長蔡蒼柏領軍臨檢勤務，首日即出動15個分局、近千名警力，首站抵達台中知名酒店金錢豹進行大臨檢掃槍。
針對近日連續2起槍擊案，台中市警局26日起展開「肅槍專案」，所轄15個分局於當晚出動760名警力，分別包括刑大含警犬隊3人2犬、交大、保大、少年、婦幼警察隊等，蔡蒼柏表示，大里區槍擊案仍有1人在逃，24日潭子區槍擊案嫌犯還未到案，而這2名嫌犯手上都有槍枝，可能造成市民不安，因此肅槍專案將連續掃蕩1週，以讓市民安心。
肅槍專案將鎖定查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所、防制槍擊案件發生等，並針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨檢勤務，此外，查緝毒品也是工作之一，因此勤務中也會出動警犬協助。（編輯：林莞茜）
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