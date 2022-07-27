BA.4、BA.5將再掀疫情！李秉穎：秋冬更有利傳播

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被問及台灣真正過了「恐怖期」嗎？李秉穎分析，以新冠肺炎來看，每次流行會約有20%至30%的人得到感染，而社區中還是有很多人沒打疫苗也沒被感染，因此一段時間後，可能又會掀起小波流行，尤其是今年秋冬，秋冬更有利疫情傳播，「可能還是會有第二波、三波在未來會出現」。
針對近期死亡數下降，李秉穎評估，這表示重症風險者可能已經接種疫苗，或是群聚現象變少了，因為長者等高風險因素族群死亡多是因為在長照，若能加強長照，死亡率就會變低。
李秉穎也以美國總統拜登染疫示警，若拜登沒打疫苗現在可能已經插管，打疫苗最重要成效是可以減少重症死亡，其次才是減少輕症感染，呼籲民眾除非是曾對疫苗成分嚴重過敏者，不然無論有哪種疾病者，都會建議打疫苗。
另李秉穎提及，世界衛生組織若是認為疫情不會對於生活造成很大的衝擊時，就會宣布不必再限縮傳播，當成一般呼吸道感染，解除國際旅遊等限制，台灣也可不等世界衛生組織宣布就採行這類政策，不過還是應以世界衛生組織為主。
李秉穎分享，世界衛生組織秘書長譚德塞近期多次表示疫情尚未結束，仍有許多死亡病例，呼籲民眾要很警覺，這個態度代表還沒達到完全輕症化的標準，像是2009年時，世界衛生組織宣布H1N1為世界公衛緊急事件，但過幾個月後又宣布不必再防疫，就是因為當時觀察到H1N1比起一般流感並無嚴重很多，而且已經大規模流行，全世界都有不必再做旅遊等限制，認為已經輕症化，不必列為緊急事件，台灣也跟進只監控重症，並積極給予輕症者藥物。
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