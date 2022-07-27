COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美籍外師兼差製毒！台東鬧區設製毒廠　調查局破窗逮4人

▲屏東縣籍製毒師傅夥同外籍人士在廢棄酒吧內製毒，調查局攻堅當場逮補涉案4人。（圖／翻攝畫面）
▲屏東縣籍製毒師傅夥同外籍人士在廢棄酒吧內製毒，調查局攻堅當場逮補涉案4人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-07-27 11:53:15

台東一名美籍林姓英文老師，因有毒癮而經藥頭認識製毒集團，幫忙尋覓適合的製毒場所，最後選定位在中華路上一家廢棄酒吧，並以他外籍身份作為掩護，門口堆放磚頭、水泥等工地物品，佯裝成施工假象，運載物品讓外界以為準備開酒吧，以擾亂司法單位偵查。然調查局日前接獲情資，組成專案小組進行調查，經幹員跟監埋伏一段時間後，掌握製毒集團的工作時間，今年3月11日由幹員攀牆爬上酒吧二樓，破窗而入當場逮補涉案4人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，起因於一名設籍屏東縣的羅姓製毒師和陳姓製毒師，2人曾於110年間在屏東地區因製毒被捕，去年遭逮羈押4個月交保後，仍不知悔改，竟轉移陣地到台東重操舊業，甚至進而接洽到當地外籍人士林姓英語教師，與其共謀在中華路上一家廢棄酒吧內設立製毒工廠，經調查局調查，該廢棄酒吧周邊銀行及商家林立，往來民眾甚多，集團成員自恃製毒經驗豐富且所採製程產生之臭味較小，且利用林師平日作息正常，不易遭查緝單位鎖定特性做掩護。

法務部調查局南部地區機動工作站在接獲情資後，經報請屏東地檢署指揮，並和台東、屏東縣調查站、東部地區機動工作站、高市鼓山警分局及台東縣刑大組成專案小組，長期偵查明確掌握林師利用課餘期間，駕車往返該製毒工廠及藏放製毒器具貨櫃屋，協助搬運毒品及所需器具，並與羅男等在該廢棄酒吧內製造毒品，便在今年3月11日，見時機成熟，持搜索票從二樓窗戶破窗攻堅，而該集團成員因前一夜趕工製毒，過於疲累在窗邊沙發休憩，措手不及未做任何抵抗。

南機站指出，該製毒集團被逮後表示「躲到台東來製毒還是被你們抓到，我沒這個命做這行啦！」，4人當場被逮，經檢察官複訊後，依《毒品危害防制條例》向法院聲請覊押禁見獲准。

調查局說，近年因疫情嚴峻，製毒集團較難取得原料及相關器具，然該集團覬覦製毒牟利所得之龐大不法利益，仍不惜遠至民風純樸之臺東地區著手製造毒品，以規避查緝，渠等犯行幸經專案小組即時查獲，製成之毒品未流入市面而汙染臺東美好淨土。調查局為貫徹政府毒品零容忍政策，將持續動員內外勤單位所有力量，積極查緝並和警方、海巡等單位合作，全力落實防毒、拒毒、緝毒及戒毒，還給民眾一個純淨無毒的生活環境。（編輯：林莞茜）

▲屏東縣籍製毒師傅夥同外籍人士在廢棄酒吧內製毒，調查局攻堅當場逮補涉案4人。（圖／翻攝畫面）
▲屏東縣籍製毒師傅夥同外籍人士在廢棄酒吧內製毒，調查局攻堅當場逮補涉案4人。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

西門町「黔園」第3代涉販毒！保釋後翻供　遭檢求處重刑

賓士男爆衝撞路樹！女郵差遭擊倒　車內驚見78包毒咖啡

新店警追捕毒品通緝犯！嫌瘋狂逃脫撞爛2警車　逃往中和

宜蘭黑幫持槍、毒品！2男慘遭綑綁凌虐　警方逮6暴徒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.23%21.77%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀