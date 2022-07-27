美籍外師兼差製毒！台東鬧區設製毒廠　調查局破窗逮4人

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法務部調查局南部地區機動工作站在接獲情資後，經報請屏東地檢署指揮，並和台東、屏東縣調查站、東部地區機動工作站、高市鼓山警分局及台東縣刑大組成專案小組，長期偵查明確掌握林師利用課餘期間，駕車往返該製毒工廠及藏放製毒器具貨櫃屋，協助搬運毒品及所需器具，並與羅男等在該廢棄酒吧內製造毒品，便在今年3月11日，見時機成熟，持搜索票從二樓窗戶破窗攻堅，而該集團成員因前一夜趕工製毒，過於疲累在窗邊沙發休憩，措手不及未做任何抵抗。
南機站指出，該製毒集團被逮後表示「躲到台東來製毒還是被你們抓到，我沒這個命做這行啦！」，4人當場被逮，經檢察官複訊後，依《毒品危害防制條例》向法院聲請覊押禁見獲准。
調查局說，近年因疫情嚴峻，製毒集團較難取得原料及相關器具，然該集團覬覦製毒牟利所得之龐大不法利益，仍不惜遠至民風純樸之臺東地區著手製造毒品，以規避查緝，渠等犯行幸經專案小組即時查獲，製成之毒品未流入市面而汙染臺東美好淨土。調查局為貫徹政府毒品零容忍政策，將持續動員內外勤單位所有力量，積極查緝並和警方、海巡等單位合作，全力落實防毒、拒毒、緝毒及戒毒，還給民眾一個純淨無毒的生活環境。（編輯：林莞茜）
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