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商研院業務版圖擴張　第二辦公室揭牌啟用　

▲商研院業務服務版圖日益擴張、人才升級編制也持續增加，日前舉辦「第二辦公室揭牌儀式」。（圖／商研院提供）
▲商研院業務服務版圖日益擴張、人才升級編制也持續增加，日前舉辦「第二辦公室揭牌儀式」。（圖／商研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-27 09:58:11

財團法人商業發展研究院過去5年翻倍成長，業務服務版圖日益擴張、人才升級編制也持續增加，日前舉辦「財團法人商業發展研究院第二辦公室揭牌儀式」，並由商研院董事長許添財、副董事長張平沼、院長王建彬、副院長張皇珍等人共襄盛舉。

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許添財指出，第二辦公室入厝開幕，對商研院而言具有擴張發展的歷史意義，商研院一直以來以全方位發展台灣服務業為職志和使命，不斷幫助業者的痛點與問題找到解決方案，並以研發創新價值的策略與商業模式，協助國家「服務導向新經濟」發展注入動能與活力。

「商研院第二辦公室」坐落於大台北商業服務業與金融商圈匯集核心區，附近因銀行等金融機構林立，此區域又擁有「台北華爾街」的美譽。目前將由「行銷與新媒體研究所」與「人工智慧服務綜合研究所」兩所進駐，結合商研院現有的3個服務據點，分別為北部院區、南部院區，以及中部辦公室，除了將壯大商研院的服務陣容以外，更可加速拓展推動台灣商業服務業的產業升級，提升國際競爭力，協助中小企業邁向高峰。

張平沼表示，回顧過去商研院於2007年成立時，獲得行政院長蘇貞昌的大力支持，成立的國家級服務業研發智庫，也因此商研院第二辦公室的揭幕是個別具有意義的全新開始。

王建彬也說，第二辦公室象徵著商研院邁入嶄新的里程碑，更代表業務擴張與成長展望，讓同仁樂在知識服務的成就感，同時，也希望帶來商研院新業務、新服務、新客戶、新市場與新績效，期許有更高的品牌知名度、更好的客戶滿意度與忠誠度。

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