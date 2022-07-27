商研院業務版圖擴張　第二辦公室揭牌啟用　

財團法人商業發展研究院過去5年翻倍成長，業務服務版圖日益擴張、人才升級編制也持續增加，日前舉辦「財團法人商業發展研究院第二辦公室揭牌儀式」，並由商研院董事長許添財、副董事長張平沼、院長王建彬、副院長張皇珍等人共襄盛舉。





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