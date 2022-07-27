蔣萬安成立台北隊特戰指揮所　廣納議員參選人加入團隊

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民進黨北市長參選人陳時中參拜龍山寺時，還被民眾嗆聲，蔣萬安上午也到龍山寺參拜，蔣萬安說，他其實很早就想來拜會龍山寺董事長，只是因為疫情延到今天，不只是來拜拜，也向他們請益萬華在疫情後的復甦、歷史保存、整體都市規劃的發展。
龍山寺董事長送蔣萬安一幅寫著「全民萬安」的字帖當伴手禮，董事長說，原本認為蔣萬安人格特質就好像白紙一張，所以要送蔣一張白紙，但因為日前有萬安演習，他靈光一現想到「全民萬安」4個字，因此將字帖贈送給蔣萬安。
蔣萬安回應說，謝謝董事長期許，希望未來他帶領的台北市可以充滿希望，民眾平安健康、萬事平安。
至於今日朱立倫也為蔣萬安站台，但前台北市長郝龍斌卻稱朱立倫是比較有爭議的人物，朱立倫說，當黨主席要不怕得罪人，為了讓國民黨回到中道理性的路線，還是堅持這麼做，只要候選人強最重要。
媒體詢問，蔣萬安競選團隊被稱千歲團隊，朱立倫表示，在台北市不要去強調年紀，不然對陳時中很不公平，台北團隊需要資深前輩，也需要年輕世代大家一起來，每一位都邀請加入，這才是最強的團隊。
被問及黨中央是否全力支援台北市長選戰？朱立倫說，蔣萬安非常強，也有組織力，但一定要跟黨結合，大家一起努力讓台北隊更強。