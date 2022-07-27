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蔣萬安成立台北隊特戰指揮所　廣納議員參選人加入團隊

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安與黨主席朱立倫合體參拜龍山寺，董事長送蔣萬安「全民萬安」的字帖。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安與黨主席朱立倫合體參拜龍山寺，董事長送蔣萬安「全民萬安」的字帖。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-27 10:41:252022-07-27 10:50:14

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（27）日與國民黨主席朱立倫合體參拜龍山寺，蔣萬安也宣布，要成立台北隊特戰指揮所，將所有台北市議員參選人都納入團隊，大家都是他的副總幹事，未來結合發言人團隊的力量，發揮一加一大於二的戰力。

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一早九點鐘就有不少支持者到場等待，台北市議員包含秦慧珠、鍾小平、吳志剛、張斯綱、耿葳、李明賢、葉林傳、李柏毅、王欣儀、徐巧芯等人都有到場，議員參選人則有李彥秀、楊植斗、柳采葳、高世俊、高楊凱等人現身，立委費鴻泰、林奕華、組發會主委許宇甄、新北市議員江怡臻等人也都出席活動。

民進黨北市長參選人陳時中參拜龍山寺時，還被民眾嗆聲，蔣萬安上午也到龍山寺參拜，蔣萬安說，他其實很早就想來拜會龍山寺董事長，只是因為疫情延到今天，不只是來拜拜，也向他們請益萬華在疫情後的復甦、歷史保存、整體都市規劃的發展。

龍山寺董事長送蔣萬安一幅寫著「全民萬安」的字帖當伴手禮，董事長說，原本認為蔣萬安人格特質就好像白紙一張，所以要送蔣一張白紙，但因為日前有萬安演習，他靈光一現想到「全民萬安」4個字，因此將字帖贈送給蔣萬安。

蔣萬安回應說，謝謝董事長期許，希望未來他帶領的台北市可以充滿希望，民眾平安健康、萬事平安。

至於今日朱立倫也為蔣萬安站台，但前台北市長郝龍斌卻稱朱立倫是比較有爭議的人物，朱立倫說，當黨主席要不怕得罪人，為了讓國民黨回到中道理性的路線，還是堅持這麼做，只要候選人強最重要。

媒體詢問，蔣萬安競選團隊被稱千歲團隊，朱立倫表示，在台北市不要去強調年紀，不然對陳時中很不公平，台北團隊需要資深前輩，也需要年輕世代大家一起來，每一位都邀請加入，這才是最強的團隊。

被問及黨中央是否全力支援台北市長選戰？朱立倫說，蔣萬安非常強，也有組織力，但一定要跟黨結合，大家一起努力讓台北隊更強。

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