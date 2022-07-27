猴痘如COVID-19流行? 醫：需透過親密接觸

猴痘被世衛組織（WHO）列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，再加上未來疫情趨緩可能開放邊境，猴痘會不會像COVID-19一樣造成大流行？中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，近期猴痘的傳染途徑主要是透過親密接觸行為，和COVID-19藉由飛沫與接觸傳染效率完全不一樣，民眾不需要特別恐慌。但也提醒民眾，身上出現疑似水泡、膿包病灶，或是近期可能有親密接觸旅行國外回來的人，建議都要給醫師評估。
張凱音表示，兩者相比，COVID-19 在2019年底開始有病例，至2020年三月，世界多國皆因無法控制疫情開始進行封城措施；而猴痘從今年一月到目前，根據WHO 公布全世界個案，一共約1.5萬多個，傳染效率明顯和COVID-19不一樣。張凱音指出，猴痘過去的傳染途徑，有機會透過飛沫與接觸傳染，不過，今年半年來的個案，疫調回溯接觸史，主要以親密接觸行為是最主要的傳染途徑，所以一般民眾不需要過於恐慌。
張凱音表示，以過去的文獻，猴痘的潛伏期可以長達2-3個禮拜，短則約一個禮拜，所以個案從國外回來，可能並不知道被傳染，或是還沒發病的階段。以國際旅客的數量增加趨勢估算，未來國內也有可能看到猴痘於社區內流行的疫情。
以此波國際疫情半年來統計數來看，猴痘症狀局部會出現單顆或多顆的水泡或膿包，在會陰、口腔、四肢、顏面，皮膚病灶看起來像中央凹陷的水泡、膿包或潰瘍狀，也可伴隨發燒、鼠蹊淋巴腫大等症狀。所以建議民眾若發現身上出現不明水泡或膿包，或是近期有接觸國外回來的人、或可能曾與他人發生親密接觸；應儘速找醫師就醫，進行通報與採檢。
張凱音表示，學理上猴痘可使用第三代天花疫苗預防，但世界各國均面臨疫苗產量不足問題，需要多點時間克服。以目前疫情走向，不是每個人都需要施打第三代天花疫苗，高風險族群、曾發生過性傳染病感染；或是醫療照護者，未來有可能會被列入打疫苗的對象，後續還是要以疾管署的指引為主。