藏壽司聯名「櫻桃小丸子」推13款扭蛋 40元鮭魚7款開吃
櫻桃小丸子來了！藏壽司首度聯名日本人氣動畫「櫻桃小丸子」，8/8起推出13款期間限定的櫻桃小丸子造型扭蛋，小玉、永澤、野口等好朋友化身為立體公仔吊飾、橡皮擦及磁鐵等實用小物，尤其躲在鮭魚卵軍艦裡的花輪、抱抱鯛魚燒小丸子超萌！鐵粉必收。藏壽司還同步加碼7款夏日鮭魚大軍，肥嫩「燒炙鮭魚肚」、「奶油乳酪鮭魚」、「鮭魚親子軍艦」一定不能錯過。
不管你是小丸子迷、還是鮭魚控，這個夏天必衝藏壽司！8/8～10/10起藏壽司X櫻桃小丸子大推13款聯名造型扭蛋，包括5款融入各式藏壽司特色的櫻桃小丸子立體公仔吊飾、4款人氣小丸子主角團大頭橡皮擦，以及4款小丸子主角團可愛磁鐵。
限量立體公仔吊飾更隱藏著滿滿細節大公開，可愛的小丸子偷偷躺在鮮度君裡呼呼大睡、野口靜靜站在熟成鮪魚上、小丸子超萌抱緊鯛魚燒、花輪同學更是躲在滿滿鮭魚卵壽司裡；偷偷告訴大家，特賞的立體公仔吊飾小丸子，還會換上藏壽司原宿旗艦店制服，萌慘了鐵粉不收不行。
「夏日回鮭」一次祭出7款肥嫩鮭魚大軍，經典「燒炙鮭魚肚」焦香誘人、人氣超高的「奶油乳酪鮭魚」一吃就上癮，饕客必吃的鮮美「鮭魚脂」、「生鮭魚」入口即化，「鮭魚卵軍艦」迸發海味，還有特色風味「金桔醃漬生鮭魚」和超滿足的「鮭魚親子軍艦」，一次給足民眾最愛的鮭魚壽司全品項攻略，而且7款通通均一價40元。 台灣壽司郎也首次跨界聯名超萌喵喵，攜手mofusand貓福珊迪一起療癒大家！貓奴絕對融化的mofusand貓福珊迪偷吃壽司、疊抱萌變貓咪軍艦、 和柴犬好友排排坐吃冰畫面，傲嬌、呆萌一次滿足！活動期間內消費達指定金額，並參加台灣壽司郎粉絲專頁按讚活動，即可獲得「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A5粉彩筆記本、A4雙層資料夾及外出小提袋等聯名周邊商品。 7/20起單筆消費滿800元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A5粉彩筆記本乙本，（全台店鋪4款共19,800本）；8/1起單筆消費滿800元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A4雙層資料夾乙個，（全台店鋪4款共19,600個）；8/11起單筆消費滿1200元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」外出小提袋乙只，（全台店鋪共4,800個），以上皆數量有限送完為止。