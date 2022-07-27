救少子化！助孕補助周年　蘇貞昌：衛福部預算無上限

我是廣告 請繼續往下閱讀
國健署長吳昭軍說，2015年後生育率逐步下降，生第一胎平均年齡從26.7歲升到31.2歲，遲育狀況明顯；且國內生殖醫學臨床專家表示，平均每7對夫妻就有一對不孕。
吳昭軍指出，過去就有相關補助，但為擴大錢補助對象為低收、中低收，且1年補助1次，1年僅補助20案，每年上限15萬元。擴大補助後，妻未滿45歲不孕夫妻，申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。
吳昭軍表示，申請補助的夫妻只要前往國健署特約的人工生殖機構接受醫療服務，由機構協助線上申請補助，截至7月25日止，已有4萬4803件申請通過資格審查，其中2萬7853件已完成療程並通過補助費用審查，共20億796萬餘元。
衛福部長薛瑞元說，原本計劃提出時只規劃5、6億元，原以為行政院還會砍預算，沒想到至院會後，蘇貞昌提出1年30億元。去年找出7億元出來，今年規劃30億元，預計今年底會有上萬名新生兒。
蘇貞昌說，這是爸媽一起勇敢達到的成果，不是因為少子女化後補助可以達到多少數目，而是想要當爸媽要辛苦，花很多錢、跑很多地方，政府若能減少負擔，這是政府要做得。
「生3個最好」，蘇貞昌笑說，自己就是有3名小孩，因為1個寂寞、2個吵架、3個有裁判。