美組Chip4攜手台日韓！中國恐遭晶片孤立　擴大施壓首爾

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其中亞洲地區包含台灣、日本、韓國半導體產業相對技術純熟，美國主導的「晶片四方聯盟」有意結合台日韓，聯手壓制中國尚未成氣候的半導體產業，美國財長葉倫指出，雖不希望中美關係只有敵意不斷升高的印象美方，但美方對中國仍有疑慮且正在施加壓力。
然而中國仍是目前全球最大的半導體市場需求國，全年消費約2991億美元，站在商業立場上韓國業者並不想放棄與中國的關係，儘管目前韓國總統尹錫悅加入印太經濟架構（IPEF），有意強力推動美韓在先進技術、供應鏈等方面的經濟盟友關係，但韓媒卻指出中國為了防止韓國加入晶片四方聯盟後主導的記憶體晶片市場從此斷貨，開始加強對韓國施壓，要求不得加入Chip 4。
韓國在半導體生產方面上需要美國的技術，但市場方面則相當仰賴中國，根據國際貿易協會數據來看，去年韓國690億美元的記憶體晶片出口當中，中國就佔了48%，半導體出口總額1280億美元當中，更有6成是出口自中國與香港；另外，三星電子（Samsung）與SK海力士（SK hynix Inc.）等企業更是在中國擁有多間半導體晶片加工廠。
中國官媒《環球時報》也警告韓國，「與如此大的市場脫鉤無異於商業自殺」，中國外交部發言人趙立堅也形容美國這種行徑純屬「逆流而動」，意在動搖韓國加入的決心；不過美方為了深化與韓的盟友關係，也表示透過「友岸外包」整個聯盟可以保護韓國與其餘盟友國家免受地緣政治和經濟風險造成的負面影響，加強整個國際體系，同時達成孤立中國的目標。