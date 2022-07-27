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美組Chip4攜手台日韓！中國恐遭晶片孤立　擴大施壓首爾

▲美國有意加強半導體產業關係，透過「友岸外包」組織晶片四方聯盟，盼能聯手台灣、日本、韓國等半導體，達到壓制中國半導體的目標。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲美國有意加強半導體產業關係，透過「友岸外包」組織晶片四方聯盟，盼能聯手台灣、日本、韓國等半導體，達到壓制中國半導體的目標。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-27 11:17:12

美國為了推動國內半導體製造動力，有意加速實施待總統拜登簽署立法的「晶片法案」（CHIPS Act），屆時將替半導體產業提供近520億美元的補助。此外，為了應對中國的競爭，美國也擬定與盟友們組織「晶片四方聯盟」（Chip 4），盼能聯手台灣、日本、韓國等半導體，達到壓制、孤立中國半導體的目標。

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拜登上任以來接續處理新冠疫情與俄烏戰爭下，全球供應鏈遭衝擊、半導體晶片短缺的問題，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示，如果聯邦政府不對晶片製造進行投資，美國經濟將面臨衰退。為了積極強化美國本土半導體優勢，除了加速推動國會通過晶片法案外，也期望透過組織地緣政治盟友達到「友岸支援」（friend-shoring）讓供應鏈更多元、降低海外依賴度。

其中亞洲地區包含台灣、日本、韓國半導體產業相對技術純熟，美國主導的「晶片四方聯盟」有意結合台日韓，聯手壓制中國尚未成氣候的半導體產業，美國財長葉倫指出，雖不希望中美關係只有敵意不斷升高的印象美方，但美方對中國仍有疑慮且正在施加壓力。

▲美國總統拜登飛抵韓國展開亞洲訪問行程，參觀三星公司（Samsung）位於平澤的電腦晶片製造廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登飛抵韓國展開亞洲訪問行程，參觀三星公司（Samsung）位於平澤的電腦晶片製造廠。（圖／美聯社／達志影像）
然而中國仍是目前全球最大的半導體市場需求國，全年消費約2991億美元，站在商業立場上韓國業者並不想放棄與中國的關係，儘管目前韓國總統尹錫悅加入印太經濟架構（IPEF），有意強力推動美韓在先進技術、供應鏈等方面的經濟盟友關係，但韓媒卻指出中國為了防止韓國加入晶片四方聯盟後主導的記憶體晶片市場從此斷貨，開始加強對韓國施壓，要求不得加入Chip 4。

韓國在半導體生產方面上需要美國的技術，但市場方面則相當仰賴中國，根據國際貿易協會數據來看，去年韓國690億美元的記憶體晶片出口當中，中國就佔了48%，半導體出口總額1280億美元當中，更有6成是出口自中國與香港；另外，三星電子（Samsung）與SK海力士（SK hynix Inc.）等企業更是在中國擁有多間半導體晶片加工廠。

▲白宮12日召開半導體執行長峰會，邀請19家企業高層商討晶片短缺問題。白宮傍晚表示，與會人士強調提升供應鏈透明度重要性，也呼籲應改善各級供應鏈的需求預測，紓解未來挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮曾召開半導體執行長峰會，邀請19家企業高層商討晶片短缺問題。（圖／美聯社／達志影像）
中國官媒《環球時報》也警告韓國，「與如此大的市場脫鉤無異於商業自殺」，中國外交部發言人趙立堅也形容美國這種行徑純屬「逆流而動」，意在動搖韓國加入的決心；不過美方為了深化與韓的盟友關係，也表示透過「友岸外包」整個聯盟可以保護韓國與其餘盟友國家免受地緣政治和經濟風險造成的負面影響，加強整個國際體系，同時達成孤立中國的目標。
 

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