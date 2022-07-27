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7月CCI創逾12年新低！學者：低迷程度堪比金融海嘯時期

▲中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布7月消費者信心指數（CCI）調查的總數為63.05點，創下自2009年12月以來新低。（圖／取自Shutterstock）
▲中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布7月消費者信心指數（CCI）調查的總數為63.05點，創下自2009年12月以來新低。（圖／取自Shutterstock）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-27 12:01:54

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布7月消費者信心指數（CCI），調查的總數為63.05點，與6月64.14點比較，下降1.09點，創下12年8個月以來新低，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，「指數低迷程度堪比金融海嘯時期。」此外，調查提問中認為未來半年國內物價水準會是小幅或大幅上漲分別高達46.6%、50.4%，顯示民眾對物價憂慮仍高。

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7月CCI調查的總數為63.05點，與6月64.14點比較，下降1.09點，性別交叉分析發現，男性消費者指數為63.28點，女性為62.84點，男性高於女性0.44點。吳大任指出，總指數創下自2009年12月，也就是12年8個月以來新低，指數低迷程度堪比金融海嘯時期。

此次調查包含6項分項指標，除了物價水準指標上升，其餘像是家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等5項指標皆呈下降 。上升指標「未來半年國內物價水準」為26.9點，較上個月調查結果上升0.25點。

吳大任說明，儘管物價水準信心指數有上升的情形，但調查提問中，認為未來半年國內物價水準是會小幅上漲的有46.6%，覺得會大幅上漲的指數也高達50.4%，顯示民眾對物價憂慮仍高。

調查的6項分項指標中，下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨時機」，較上個月下降2.9點至109點；下降幅度第二的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，與上個月調查結果相較下降1.4點，來到79.55點；下降幅度第三的指標「未來半年家庭經濟狀況」，與上月的調查結果相較下降1.05點至74.35點；下降幅度第四的指標為「未來半年國內就業機會」，與上個月調查結果相較下降0.75點，來到63.7點；而下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，7月調查為24.8點，較上個月調查結果下降0.7點。

吳大任特別提到，在投資股票時機方面，指數24.8點續創新低，「台股從萬八跌倒萬五，顯示投資人的投資信心下降。」至於未來半年家庭經濟狀況同樣有續降的情形，指數74.35點創下8年7個月以來新低，主因為通膨嚴重，家庭所得下降，支出卻不斷增加，加上升息影響，房貸壓力雪上加霜，「尤其是中低收入戶，或是年輕家庭等經濟能力較差的族群，特別受到這一波通膨影響。」

從絕對水準觀察，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏樂觀，其餘5項指標皆偏向悲觀。「購買房地產時機」指標為103.3點，與上月的調查結果相較下降2.25點；「目前健康狀況」指標較上月的調查結果下降2.2點至91.15點；「預期健康狀況」指標則為81.55點，與上個月相比下降1.8點。

在調查的6項分項指標中，「購買耐久性財貨時機」是下降幅度最多的指標，為何從絕對水準觀察，指標卻偏向樂觀？吳大任解釋，儘管7月耐久性財貨時機指數創13個月以來新低，指數109點卻仍在百點之上，去年經濟表現良好，使得家庭所得本來就不錯的家庭，能夠獲得更充裕的財富，因此在購買耐久性財貨上也會有所規劃；而購買房地產時機的指數雖然也創23個月新低，但仍有103.3點，表示仍偏樂觀。

此份7月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2784位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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