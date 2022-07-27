7月CCI創逾12年新低！學者：低迷程度堪比金融海嘯時期

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此次調查包含6項分項指標，除了物價水準指標上升，其餘像是家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等5項指標皆呈下降 。上升指標「未來半年國內物價水準」為26.9點，較上個月調查結果上升0.25點。
吳大任說明，儘管物價水準信心指數有上升的情形，但調查提問中，認為未來半年國內物價水準是會小幅上漲的有46.6%，覺得會大幅上漲的指數也高達50.4%，顯示民眾對物價憂慮仍高。
調查的6項分項指標中，下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨時機」，較上個月下降2.9點至109點；下降幅度第二的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，與上個月調查結果相較下降1.4點，來到79.55點；下降幅度第三的指標「未來半年家庭經濟狀況」，與上月的調查結果相較下降1.05點至74.35點；下降幅度第四的指標為「未來半年國內就業機會」，與上個月調查結果相較下降0.75點，來到63.7點；而下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，7月調查為24.8點，較上個月調查結果下降0.7點。
吳大任特別提到，在投資股票時機方面，指數24.8點續創新低，「台股從萬八跌倒萬五，顯示投資人的投資信心下降。」至於未來半年家庭經濟狀況同樣有續降的情形，指數74.35點創下8年7個月以來新低，主因為通膨嚴重，家庭所得下降，支出卻不斷增加，加上升息影響，房貸壓力雪上加霜，「尤其是中低收入戶，或是年輕家庭等經濟能力較差的族群，特別受到這一波通膨影響。」
從絕對水準觀察，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏樂觀，其餘5項指標皆偏向悲觀。「購買房地產時機」指標為103.3點，與上月的調查結果相較下降2.25點；「目前健康狀況」指標較上月的調查結果下降2.2點至91.15點；「預期健康狀況」指標則為81.55點，與上個月相比下降1.8點。
在調查的6項分項指標中，「購買耐久性財貨時機」是下降幅度最多的指標，為何從絕對水準觀察，指標卻偏向樂觀？吳大任解釋，儘管7月耐久性財貨時機指數創13個月以來新低，指數109點卻仍在百點之上，去年經濟表現良好，使得家庭所得本來就不錯的家庭，能夠獲得更充裕的財富，因此在購買耐久性財貨上也會有所規劃；而購買房地產時機的指數雖然也創23個月新低，但仍有103.3點，表示仍偏樂觀。
此份7月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2784位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。