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島田陽子罹癌拒裝人工肛門！堅守女優之魂　臨終痛苦致死

▲日本傳奇女星島田陽子在25日逝世，享壽69歲。（圖／翻攝自臉書）
▲日本傳奇女星島田陽子在25日逝世，享壽69歲。（圖／翻攝自臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-27 12:00:07

曾拿過金球獎影后的日本女星島田陽子，25日因大腸癌引發器官衰竭病逝，享壽69歲，傳奇一生隨之落幕。與病魔纏鬥這幾年，她依舊沒放棄拍戲，醫生建議她裝人工肛門續命，即使疼痛到嚴重出血，她秉持女優對演員之魂的堅持，拒絕做這項手術，不幸病逝讓人惋惜。

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▲不少親朋好友紛紛悼念島田陽子。（圖／翻攝自Naofumi Higuchi IG）
▲不少親朋好友紛紛悼念島田陽子。（圖／翻攝自Naofumi Higuchi IG）
1953年出生的島田陽子的一生波折不斷，發展非常戲劇化，從小學習芭蕾舞，演過多部電影和電視劇，1980年演出美國影集《將軍》，獲得金球獎最佳女主角肯定，卻在火紅之後成為媒體追逐對象，1988年介入男星內田裕也和樹木希林的婚姻，被《Friday》週刊拍到甜蜜出遊，內田當時為了她提出離婚，鬧得沸沸揚揚，最終還是沒被扶正。

而最令人驚訝的是，在民風較為保守的日本，島田陽子不太在意外界言論，作風大膽開放，不僅當過小三，對解放女性身體也沒有禁忌，1992年推出全裸寫真集《Kir Royal》，2010年還以57歲高齡下海拍A片，賺取3000萬日圓（約660萬元台幣）酬勞。

▲島田陽子罹癌仍堅持拍戲，最終在醫院病逝。（圖／翻攝網路）
▲島田陽子罹癌仍堅持拍戲，最終在醫院病逝。（圖／翻攝網路）
儘管如此，據傳她3年前發現罹癌後，住院堅持化妝，看護協助洗澡時也保持嚴肅的態度，為了堅持拍戲，甚至沒有進行化療，即便身體受到折磨，也要堅守藝術領域的專業，抱持女優的尊嚴，直到生命最後一刻。

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