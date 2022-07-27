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台南市酒駕、拒測累犯名單出爐！5人違規　累計共17人

▲台南市酒駕累犯、拒測名單（圖／台南市交通局）
▲台南市酒駕累犯、拒測名單（圖／台南市交通局）

編輯中心／綜合報導

2022-07-27 12:33:12

立法院今年1月修正通過酒後駕車新法、3月31日上路，只要在10年內有酒駕累犯，將公開姓名，並對同行者施作連坐處罰，台南市政府今（27）日公布第5波酒駕及拒測累犯名單。

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根據道路交通管理處罰條例第35條第3項、第5項規定「酒駕新法」規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自2019年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實。

台南市政府交通局，今日在官網專區上，依違規人違規日期，公布5名酒駕累犯姓名與照片，並同步說明違規事實，本次共有5名累犯違規人，違規地點分別在台南市新營區、北門區、安定區、下營區及麻豆區，均在2020到2022年間各別有酒駕的紀錄。據統計，自新法上路至今，台南市交通已針對17名違規駕駛者進行公告。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲台南酒後代駕服務和裁決標準。（圖／台南市交通局）
▲台南酒後代駕服務和裁決標準。（圖／台南市交通局）

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