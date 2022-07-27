COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

推第二過港隧道挨酸！柯志恩批膝式反應　議員再三問

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（27）日上午到鳳山工協市場拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.27）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（27）日上午到鳳山工協市場拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.27）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-27 12:08:392022-07-27 12:09:29

國民黨高雄市長參選人柯志恩，昨（26）日前往旗津和民眾見面，並提出第二過港隧道和輕軌要儘快籌畫，遭到民進黨議員簡煥宗酸「柯志恩要不要做好功課再來」，指兩項都已在進行可行性評估，柯志恩今日則批評議員是「膝蓋式反應」，簡再提出問題三問柯志恩，並酸柯「真的刷新了我的眼界」、「還以為是韓國瑜2.0」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
確診後隔離及自主健康管理過後，柯志恩正式出關第一關就選擇旗津和民眾打招呼，柯志恩昨日提到，為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

此話一出就遭議員簡煥宗酸沒做功課，直指第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估，輕軌路線也有納入可行性報告中，根本就是「一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策」。

柯志恩則反擊議員應該要好好監督市政，不要「膝蓋式反射」，她有和在地蔡金晏、陳美雅議員提到過第二過港隧道，當然知道市府已再做可行性評估，但之後還有綜合規畫評估、環評等項目要做，才會建議能不能將時間縮得更短，給旗津人更快速的對外聯通道路，相信這是藍綠共識，不懂為何說她沒做功課。

簡煥宗則三問柯志恩，一問：您所屬的中國國民黨，長久以來阻擋高雄的軌道建設發展，您是否願意概括承受向高雄市民道歉？二問：韓市府時代所主張的賽馬場，與陳其邁市府所招商的台積電，請問您選擇何者？三問：您提及要加速旗津第二條連外道路與輕軌共構的可能性評估，請問您是否能確實建議應如何加速？

簡煥宗認為，柯志恩對於任何不利她的指教都以「霸凌」、「膝反射」作為回應，用一種「都是他們欺負我」的態度去面對質疑，他認為，這如果不是比韓國瑜壞，就是比韓國瑜還懶惰，只說要加速進行，但要怎麼做，是不是能提出實際計畫，否則這種建議，就等同淪為「高雄發大財」一般的空話；過去韓市府讓輕軌工程停擺，如今重現通車曙光，柯志恩應該要明確表態，別想要收割韓粉，卻轉身打臉韓國瑜。

柯志恩到旗津推第二過港隧道　綠議員酸早就在做

高嘉瑜稱林智堅論文案會一屍五命？柯文哲：講話太誠實了

林智堅不出席台大學倫會　律師：已具狀申請蘇宏達迴避

陳時中稱內湖交通換他救？柯文哲：問題搞清楚再來選市長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.23%21.77%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀