推第二過港隧道挨酸！柯志恩批膝式反應　議員再三問

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此話一出就遭議員簡煥宗酸沒做功課，直指第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估，輕軌路線也有納入可行性報告中，根本就是「一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策」。
柯志恩則反擊議員應該要好好監督市政，不要「膝蓋式反射」，她有和在地蔡金晏、陳美雅議員提到過第二過港隧道，當然知道市府已再做可行性評估，但之後還有綜合規畫評估、環評等項目要做，才會建議能不能將時間縮得更短，給旗津人更快速的對外聯通道路，相信這是藍綠共識，不懂為何說她沒做功課。
簡煥宗則三問柯志恩，一問：您所屬的中國國民黨，長久以來阻擋高雄的軌道建設發展，您是否願意概括承受向高雄市民道歉？二問：韓市府時代所主張的賽馬場，與陳其邁市府所招商的台積電，請問您選擇何者？三問：您提及要加速旗津第二條連外道路與輕軌共構的可能性評估，請問您是否能確實建議應如何加速？
簡煥宗認為，柯志恩對於任何不利她的指教都以「霸凌」、「膝反射」作為回應，用一種「都是他們欺負我」的態度去面對質疑，他認為，這如果不是比韓國瑜壞，就是比韓國瑜還懶惰，只說要加速進行，但要怎麼做，是不是能提出實際計畫，否則這種建議，就等同淪為「高雄發大財」一般的空話；過去韓市府讓輕軌工程停擺，如今重現通車曙光，柯志恩應該要明確表態，別想要收割韓粉，卻轉身打臉韓國瑜。