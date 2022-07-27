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快訊／本土增25521例！死亡+28、境外+171

▲指揮中心表示，本土新增25,521例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增25,521例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-07-27 14:03:35

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增25,692例COVID-19確定病例，分別為25,521例本土個案及171例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之25,521例本土病例，為11,812例男性、13,695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,504例)、臺中市(3,168例)、桃園市(2,680例)、高雄市(2,630例)、臺北市(2,573例)、臺南市(2,032例)、彰化縣(1,231例)、屏東縣(781例)、苗栗縣(750例)、新竹縣(694例)、雲林縣(631例)、宜蘭縣(609例)、新竹市(603例)、嘉義縣(497例)、花蓮縣(460例)、南投縣(424例)、基隆市(346例)、嘉義市(322例)、臺東縣(280例)、澎湖縣(151例)、金門縣(146例)、連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。

指揮中心說明，今日新增171例境外移入個案中，為71例男性、100例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(12例)、美國(10例)、越南及菲律賓(各5例)、荷蘭(3例)、印尼、柬埔寨及中國(各2例)、土耳其、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另127例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,666,059例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,161,902例排除)，其中4,498,416例確診，分別為19,120例境外移入、4,479,242例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,714例COVID-19死亡病例，其中8,699例本土，個案居住縣市分布為新北市1,944例、臺北市1,014例、臺中市844例、高雄市785例、臺南市677例、桃園市651例、彰化縣512例、屏東縣360例、雲林縣257例、南投縣250例、基隆市205例、苗栗縣189例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市141例、新竹縣134例、臺東縣119例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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