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桑達颱風侵台機率低！該擔心的是「它」：下週全台大變天

▲目前位於關島西北方的熱帶性低氣壓，最快今明兩天就有機會發展成輕度颱風「桑達」，專家預估桑達颱風直接影響台灣機率不大，但要留意後續大低壓帶西移之後帶來的不穩定天氣。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前位於關島西北方的熱帶性低氣壓，最快今明兩天就有機會發展成輕度颱風「桑達」，專家預估桑達颱風直接影響台灣機率不大，但要留意後續大低壓帶西移之後帶來的不穩定天氣。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-27 13:06:482022-07-27 13:08:05

目前位於關島西北方海面上的熱帶性低氣壓，預估最快今明兩天（7/27~7/28）就有機會發展成輕度颱風，一旦生成中文譯名為「桑達」（Songda，越南命名，原意為「紅河支流」），包括中央氣象局、日本氣象廳及各國模式都預測，未來桑達颱風將沿著大低壓帶環流先向北轉西北，往中國長江口一帶移動。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，桑達颱風雖然直接侵台機率不高，但會改變目前台灣附近大氣環境，將大低壓帶牽引往西，從下週二（8/2）起台灣地區將轉為受西南季風影響的環境，全台天氣都不穩定，且不排除有較大雨勢，提醒民眾留意。

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吳德榮說，目前位於台灣東部外海有一個大範圍的「季風環流」，這個大低壓帶比較明顯的水氣與強風都偏在東側，包括週日生成的熱帶性低氣壓，以及今日生成的熱帶性低氣壓都是從中發展出來的。由於這個低壓帶的特性是「中心風小、外圍風大」，未來桑達颱風生成後，會沿著外圍如同「水溝」般的通道慢慢往西北移動，因此直接影響台灣機率看起來並不大。

吳德榮強調，這種大範圍的季風環流，從印度洋經過南海抵達西北太平洋，生成低壓帶的位置有時偏南一點，大約在菲律賓東方海面上，這種情況下生成颱風就會對台灣威脅較大；反之如同目前的情況，低壓帶位置比較偏北在台灣東部外海，由於緯度較高，颱風生成後通常會往北走機率大，對台灣影響就比較小。

吳德榮提醒，雖然未來桑達颱風直接影響機率低，但隨著颱風移動到北方之後，會牽引整個大低壓帶開始慢慢往西移動，台灣附近不只水氣增多，環境風場也會轉為以西南季風影響為主，整體天氣會變得很不穩定，不只各地都有陣雨或雷雨，局部地區不排除還有比較大的雨勢出現，所以民眾不能掉以輕心，還是要留意颱風後續帶來的影響。

氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，從週末到下週受到大低壓帶影響，台灣天氣會變得相當不穩定，與前陣子大晴天的情況截然不同，後續到8月中旬以前，低壓帶上仍然可能有1到2個小颱風出現，但對台灣影響不大。「真正要留意的可能是8月中下旬之後，屆時比較有颱風發展的條件，恐怕會有颱風影響，需要密切留意。」

彭啟明強調，今年至今只有4個颱風生成，與氣候平均值7.5個有不小的落差，8月下旬大氣環境調整後，如果颱風數量變多、侵台機率增加，就要擔心可能有「秋颱」影響。

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