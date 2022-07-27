桑達颱風侵台機率低！該擔心的是「它」：下週全台大變天

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吳德榮強調，這種大範圍的季風環流，從印度洋經過南海抵達西北太平洋，生成低壓帶的位置有時偏南一點，大約在菲律賓東方海面上，這種情況下生成颱風就會對台灣威脅較大；反之如同目前的情況，低壓帶位置比較偏北在台灣東部外海，由於緯度較高，颱風生成後通常會往北走機率大，對台灣影響就比較小。
吳德榮提醒，雖然未來桑達颱風直接影響機率低，但隨著颱風移動到北方之後，會牽引整個大低壓帶開始慢慢往西移動，台灣附近不只水氣增多，環境風場也會轉為以西南季風影響為主，整體天氣會變得很不穩定，不只各地都有陣雨或雷雨，局部地區不排除還有比較大的雨勢出現，所以民眾不能掉以輕心，還是要留意颱風後續帶來的影響。
氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，從週末到下週受到大低壓帶影響，台灣天氣會變得相當不穩定，與前陣子大晴天的情況截然不同，後續到8月中旬以前，低壓帶上仍然可能有1到2個小颱風出現，但對台灣影響不大。「真正要留意的可能是8月中下旬之後，屆時比較有颱風發展的條件，恐怕會有颱風影響，需要密切留意。」
彭啟明強調，今年至今只有4個颱風生成，與氣候平均值7.5個有不小的落差，8月下旬大氣環境調整後，如果颱風數量變多、侵台機率增加，就要擔心可能有「秋颱」影響。